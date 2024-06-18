Практика судів
  1. В Україні

За 10 тисяч доларів гарантував отримання документів про інвалідність: на Тернопільщині директор благодійного фонду організував схему ухилення від мобілізації

19:54, 18 червня 2024
Фігурант запевняв, що «може вплинути на посадових осіб лікарської комісії, щоб офіційно визнали клієнта особою з інвалідністю другої групи».
За 10 тисяч доларів гарантував отримання документів про інвалідність: на Тернопільщині директор благодійного фонду організував схему ухилення від мобілізації
Ілюстративне фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Тернопільщині директор міжнародного благодійного фонду за 10 тисяч доларів гарантував отримання документів про інвалідність. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

«Уникнути мобілізації та легально виїхати за кордон пропонував чоловікам призовного віку житель Тернополя. Виявилося, що фігурант - керівник міжнародного благодійного фонду - обіцяв охочим оформити документи про наявність другої групи інвалідності», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фігурант запевняв, що «може вплинути на посадових осіб лікарської комісії, щоб офіційно визнали клієнта особою з інвалідністю другої групи. Водночас зловмисна схема передбачала оформлення документів без фактичного проходження ухилянтами медкомісій у закладах охорони здоров'я».

Правоохоронці затримали фігуранта на гарячому, одразу після отримання ним грошей - $10 тисяч.

Слідчі поліції Тернопільщини вже оголосили керівнику благодійного фонду про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2) Кримінального кодексу України, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 
 
 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд вніс зміни до постанови про бронювання військовозобов’язаних

Зокрема, передбачено можливість анулювання наданої відстрочки військовозобов’язаним працівникам оператора протимінної діяльності, у разі невиконання ними протягом 6 місяців робіт.

Особа, яка вручає повістку, зобов’язана буде пред’явити на вимогу громадянина службове посвідчення – Кабмін затвердив форму

Кабмін затвердив форму службового посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки

Законопроект про демобілізацію можуть представити до жовтня 2024 року – Комітет провів нараду з Генштабом

Посадовці Генштабу відзначили, що намітилася стійка тенденція до того, щоб невдовзі вийти на такі показники укомплектованості, які дозволять запровадити механізми ротації, а у середньо строковій перспективі – розглядати можливість демобілізації.

Нам потрібне рішення про зменшення віку для участі у бойових діях, якщо ми говоримо про продовження боротьби за власне існування – народний депутат Роман Лозинський

Народний депутат Роман Лозинський не виключає, що призовний вік можуть зменшити ще раз, якщо триватиме повномасштабна війна.

Президент підписав зміни щодо порядку оформлення та обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта

Зокрема новий закон встановлює новий порядок одночасного оформлення, у тому числі замість втраченого або викраденого, обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області