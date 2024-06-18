За 10 тисяч доларів гарантував отримання документів про інвалідність: на Тернопільщині директор благодійного фонду організував схему ухилення від мобілізації

Фігурант запевняв, що «може вплинути на посадових осіб лікарської комісії, щоб офіційно визнали клієнта особою з інвалідністю другої групи».

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На Тернопільщині директор міжнародного благодійного фонду за 10 тисяч доларів гарантував отримання документів про інвалідність. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

«Уникнути мобілізації та легально виїхати за кордон пропонував чоловікам призовного віку житель Тернополя. Виявилося, що фігурант - керівник міжнародного благодійного фонду - обіцяв охочим оформити документи про наявність другої групи інвалідності», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фігурант запевняв, що «може вплинути на посадових осіб лікарської комісії, щоб офіційно визнали клієнта особою з інвалідністю другої групи. Водночас зловмисна схема передбачала оформлення документів без фактичного проходження ухилянтами медкомісій у закладах охорони здоров'я».

Правоохоронці затримали фігуранта на гарячому, одразу після отримання ним грошей - $10 тисяч.

Слідчі поліції Тернопільщини вже оголосили керівнику благодійного фонду про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2) Кримінального кодексу України, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.