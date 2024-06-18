Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

Рада прийняла за основу законопроект щодо «розумних мереж»

15:45, 18 червня 2024
Метою документу є розвиток технологій «розумних мереж», зокрема мікромереж у відповідності  до європейських стандартів.
Рада прийняла за основу законопроект щодо «розумних мереж»
Фото: bin.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 18 червня, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект щодо  використання термінології у сфері впровадження «розумних мереж» №11083. Про це повідомили депутати у соцмережах.

Законопроект підтримали 278 народних обранців.

Законопроектом передбачається внесення змін до Закону України «Про енергетичну ефективність» та до Закону України «Про ринок електричної енергії» в частині удосконалення терміну «розумні мережі» та надання  визначення таким термінам як  «мікромережа», «користувач мікромережі», «острівний режим мікромережі», «система енергетичного менеджменту мікромережі», «реагування на попит», «управління попитом».

Розумні мережі - це електромережі, які використовують для передачі та розподілу електроенергії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нам потрібне рішення про зменшення віку для участі у бойових діях, якщо ми говоримо про продовження боротьби за власне існування – народний депутат Роман Лозинський

Народний депутат Роман Лозинський не виключає, що призовний вік можуть зменшити ще раз, якщо триватиме повномасштабна війна.

Президент підписав зміни щодо порядку оформлення та обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта

Зокрема новий закон встановлює новий порядок одночасного оформлення, у тому числі замість втраченого або викраденого, обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта.

Податкова перетвориться для певних підприємців з фіскального контролера на доброзичливого account manager – Рада ухвалила закон про «клуб білого бізнесу»

В Україні сформують «клуб білого бізнесу», що буде користуватися низкою переваг.

Українці отримали право на купівлю книжок через Дію на суму 908 грн – Володимир Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон, за яким українці отримають сертифікат на книжки у Дії на суму 908 грн – загалом на програму виділено в бюджеті 370 млн грн.

У Верховному Суді розповіли, чому неможливо повернутися до постанов Пленуму з роз’яснення питань судової практики

Завдання з забезпечення єдності судової практики наразі покладено на об’єднані палати касаційних судів та на Велику Палату Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області