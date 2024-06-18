Рада прийняла за основу законопроект щодо «розумних мереж»

Метою документу є розвиток технологій «розумних мереж», зокрема мікромереж у відповідності до європейських стандартів.

Фото: bin.ua

У вівторок, 18 червня, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект щодо використання термінології у сфері впровадження «розумних мереж» №11083. Про це повідомили депутати у соцмережах.

Законопроект підтримали 278 народних обранців.

Законопроектом передбачається внесення змін до Закону України «Про енергетичну ефективність» та до Закону України «Про ринок електричної енергії» в частині удосконалення терміну «розумні мережі» та надання визначення таким термінам як «мікромережа», «користувач мікромережі», «острівний режим мікромережі», «система енергетичного менеджменту мікромережі», «реагування на попит», «управління попитом».

Розумні мережі - це електромережі, які використовують для передачі та розподілу електроенергії.

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