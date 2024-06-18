Команда з КПІ створила ШІ-застосунок, який навчає дітей мови жестів

Застосунок також може виконувати роль «голосового перекладача» завдяки вмінню розпізнавати й озвучувати жести.

Команда з КПІ ім. Ігоря Сікорського з проєктом ConnectAbility створила застосунок на основі штучного інтелекту, що навчає мови жестів дітей із порушенням слуху. Він також може виконувати роль «голосового перекладача» завдяки вмінню розпізнавати й озвучувати жести.

Про це пише «БЖ» з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Цей проєкт переміг на національному етапі міжнародного хакатону Teens in AI. Згодом проєкт ConnectAbility візьме участь у відборі на міжнародний етап хакатону. До фіналу конкурсу увійде лише 5 команд, які оберуть серед фіналістів із понад 40 країн.

Друге місце зайняла команда BrAInly Squad із проєктом wAIrriorMind, яка розробила AI-психолога для військових і ветеранів, що аналізує емоційний стан людини за її відповідями та фізичними показниками, а також надає рекомендації для поліпшення стану.

Третє місце дісталося команді ORTificial Intelligence із проєктом Fluentfingers, які розробили платформу для школярів із порушенням слуху, яка перекладає навчальний аудіоконтент на жестову мову.

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