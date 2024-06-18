Команда из КПИ создала ИИ-приложение, которое обучает детей языку жестов

Приложение также может играть роль «голосового переводчика» благодаря умению распознавать и озвучивать жесты.

Команда по КПИ им. Игоря Сикорского с проектом ConnectAbility создала приложение на основе искусственного интеллекта, которое обучает языкам жестов детей с нарушением слуха. Оно также может играть роль «голосового переводчика» благодаря умению распознавать и озвучивать жесты.

Об этом пишет «БЖ» со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Этот проект одержал победу на национальном этапе международного хакатона Teens in AI. Впоследствии, проект примет участие в отборе на международный этап хакатона. В финал конкурса войдет только 5 команд, которых выберут среди финалистов из более чем 40 стран.

Второе место заняла команда BrAInly Squad с проектом wAIrriorMind, разработавшая AI-психолога для военных и ветеранов, что анализирует эмоциональное состояние человека по его ответам и физическим показателям, а также предоставляет рекомендации для улучшения состояния.

Третье место досталось команде ORTificial Intelligence с проектом Fluentfingers, разработавшим платформу для школьников с нарушением слуха, которая переводит обучающий аудиоконтент на жестовой язык.

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