Практика судов
  1. В Украине

Катался на доске и пропал в воде, когда упал: в Луцке на реке погиб юноша

22:18, 18 июня 2024
Трагедия произошла 17 июня вечером, на реке Стырь.
Катался на доске и пропал в воде, когда упал: в Луцке на реке погиб юноша
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Луцке погиб юноша, который катаясь на доске для плавания упал в воду и пропал. Как сообщили в ГСЧС Украины, трагедия произошла 17 июня вечером, на реке Стырь.

Водолазы обследовали 3 тыс. кв. акватории дна, однако до сумерек парня не нашли.

Поисковые работы продолжились 18 июня с утра. Специалисты ГСЧС обыскали реку, использовали специальный квадрокоптер.

«Тело 18-летнего молодого человека нашли и достали из воды. На месте происшествия работали психолог и медик ГСЧС», - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что за две недели на водных объектах Украины уже погибли 79 человек, из них 15 детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство внесло изменения в постановление о бронировании военнообязанных

В частности, предусмотрена возможность аннулирования предоставленной отсрочки военнообязанным работникам оператора противоминной деятельности, в случае невыполнения ими в течение 6 месяцев работ.

Лицо, вручающее повестку, обязано будет предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение – Кабмин утвердил форму

Кабмин утвердил форму служебного удостоверения лица, уполномоченного вручать повестки.

Законопроект о демобилизации может быть представлен до октября 2024 года – Комитет провел совещание с Генштабом

Чиновники Генштаба отметили, что наметилась устойчивая тенденция к тому, чтобы вскоре выйти на такие показатели укомплектованности, которые позволят ввести механизмы ротации, а в среднесрочной перспективе рассматривать возможность демобилизации.

Нам нужно решение об уменьшении возраста для участия в боевых действиях, если мы говорим о продолжении борьбы за собственное существование – народный депутат Роман Лозинский

Народный депутат Роман Лозинский не исключает, что призывной возраст могут уменьшить еще раз, если продлится полномасштабная война.

Президент подписал изменения в порядок оформления и обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта

В частности, новый закон устанавливает новый порядок одновременного оформления, в том числе вместо утраченного или похищенного, обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області