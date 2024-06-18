Катался на доске и пропал в воде, когда упал: в Луцке на реке погиб юноша

Трагедия произошла 17 июня вечером, на реке Стырь.

В Луцке погиб юноша, который катаясь на доске для плавания упал в воду и пропал. Как сообщили в ГСЧС Украины, трагедия произошла 17 июня вечером, на реке Стырь.

Водолазы обследовали 3 тыс. кв. акватории дна, однако до сумерек парня не нашли.

Поисковые работы продолжились 18 июня с утра. Специалисты ГСЧС обыскали реку, использовали специальный квадрокоптер.

«Тело 18-летнего молодого человека нашли и достали из воды. На месте происшествия работали психолог и медик ГСЧС», - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что за две недели на водных объектах Украины уже погибли 79 человек, из них 15 детей.

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