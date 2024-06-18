В Киеве строят будущие станции метро «Залив Десенка» и «Радужная»

В КГГА сообщили о состоянии строительства на Подольском мостовом переходе.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В КГГА сообщили о том, что на Подольском мостовом переходе продолжается строительство 90-метрового тоннеля под железной дорогой, который выведет мост на Троещину.

На официальном портале Киева отмечают, что работы перешли в круглосуточный режим.

Также отмечают, что дорожники обустраивают конструкции тоннеля между будущими станциями метро «Залив Десенка» и «Радужная» на территории Русановских садов.

Кроме того, в КГГА сообщают, что в пределах Русановских садов также продолжают строить насыпь земляного полотна и устраивают сеть дождевой канализации, что позволит решить многолетнюю проблему с подтоплением улицы Центральная Садовая.

Кроме того, строят участок дороги от ул. Петра Вершигоры к разворотному кольцу трамвая.

Работы выполняют по согласованию с Киевской городской военной администрацией с учетом условий военного положения в сотрудничестве с АО «Укрзализныця».

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