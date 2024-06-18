У Києві будують майбутні станції метро «Затока Десенка» та «Райдужна»

У КМДА повідомили про стан будівництва на Подільському мостовому переході.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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У КМДА повідомили про те, що на Подільському мостовому переході триває зведення 90-метрового тунелю під залізницею, який виведе міст на Троєщину.

На офіційному порталі Києва зазначають, що роботи перейшли в цілодобовий режим.

Також там зазначають, що дорожники облаштовують конструкції тунелю між майбутніми станціями метро «Затока Десенка» та «Райдужна» на території Русанівських садів.

Крім того, у КМДА повідомляють, що у межах Русанівських садів також продовжують зводити насип земляного полотна та влаштовують мережу дощової каналізації, що дозволить вирішити багаторічну проблему з підтопленням вулиці Центральна Садова.

Окрім цього, будують ділянку дороги від вул. Петра Вершигори до розворотного кільця трамваю.

Роботи виконують за погодженням з Київською міською військовою адміністрацією з урахуванням умов воєнного стану у співпраці з АТ «Укрзалізниця».

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