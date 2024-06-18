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Залучав бійців до будівництва маєтку: суд обрав запобіжний захід командиру тероборони «Південь»

15:40, 18 червня 2024
Суд встановив 2 млн грн застави командувачу сил територіальної оборони «Південь», який залучив бійців до будівництва маєтку.
Залучав бійців до будівництва маєтку: суд обрав запобіжний захід командиру тероборони «Південь»
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Київський райсуд Одеси обрав запобіжний захід командувачу сил територіальної оборони «Південь» у вигляді 2 млн грн застави. Він змушував підлеглих будувати йому приватний будинок. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

У Бюро зазначають, що прокуратура готує апеляцію, оскільки сторона обвинувачення просила суд обрати командувачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з правом внесення застави у 5 млн грн.

Посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Командувачу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.

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