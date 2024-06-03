Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

На Одещині один з командувачів ТрО залучив військових будувати йому маєток, фото

12:11, 3 червня 2024
Встановлено, що бійці понад рік будували дім для командира, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.
На Одещині один з командувачів ТрО залучив військових будувати йому маєток, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони «Південь», який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

Як зазначає ДБР, посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році.

Встановлено, що військові понад рік будували дім для командира, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Командувачу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що ДБР повідомило про підозру заступнику командира батальйону одної з військових частин Одещини, який майже рік змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні створять Національну установу розвитку, яка буде фінансовим агентом для уряду і донорів

Національна установа розвитку зможе залучати кошти у будь-якій формі від іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, організацій міжнародного співробітництва та розвитку та учасників Національної установи розвитку.

Верховний Суд самостійно встановив судовий контроль за виконанням судового рішення та зобов’язав Пенсійний фонд подати відповідний звіт

Верховний Суд звернув увагу, що встановлення судового контролю за виконанням судового рішення, зокрема у формі зобов`язання боржника подати до суду відповідний звіт сприяє забезпеченню реалізації принципу виконуваності судового рішення, запобігає можливому зловживанню з боку боржника і гарантує дотримання законності.

Реформа БЕБ, аудит НАБУ, створення ВАСУ та зміни до КПК – які питання назвали пріоритетними в МВФ

НАБУ чекає аудит, а БЕБ – реформа – про що розповіли у МВФ.

На вакантну посаду члена ВККС є 28 претендентів: список

Серед кандидатів - судді Верховного Суду, ВАКС, місцевих судів та судді у відставці.

Постанова Кабміну про застосунок Резерв+ існує, але опублікована не буде, що залишає під питанням його правовий статус

Комунікаційник з команди заступниці міністра оборони з питань цифровізації привідкрив завісу таємниці, чому постанову про Резерв+ так і не опублікували, та який правовий статус має застосунок.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Нінель Маринчак
    Нінель Маринчак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Балась
    Тетяна Балась
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Світлана Корой
    Світлана Корой
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олеся Чудак
    Олеся Чудак
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва