На Одещині один з командувачів ТрО залучив військових будувати йому маєток, фото

Встановлено, що бійці понад рік будували дім для командира, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

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Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони «Південь», який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

Як зазначає ДБР, посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році.

Встановлено, що військові понад рік будували дім для командира, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Командувачу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що ДБР повідомило про підозру заступнику командира батальйону одної з військових частин Одещини, який майже рік змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

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