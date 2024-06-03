Товариство втричі збільшило ціну на газ для дитячого оздоровчого центру: що вирішив суд

Товариство безпідставно збільшило ціну на природній газ.

Господарський суд Черкаської області зобов’язав стягнути із суб’єкта господарювання до місцевого бюджету понад 100 тис. грн за безпідставне збільшення ціни на природній газ, який постачався до дитячого оздоровчого центру Полтавщини. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

Так, товариство, здійснюючи постачання блакитного палива до закладу у 2021 році, шляхом укладення 10 додаткових угод до договору про закупівлю, незаконно збільшило ціну вказаного товару майже у три рази. Остаточна ціна за товар стала вищою за ті пропозиції, що висували інші учасники торгів.

Прокурор у суді довів, що сторонами не дотримано вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та незаконно змінено умови договору. Як наслідок, за рішенням суду товариство зобов’язане повернути кошти до місцевого бюджету.

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