На Київщині під колесами пасажирського потяга загинула 13-річна дівчинка

Поліцейські встановлюють всі обставини трагедії.

У Київській області пасажирський потяг збив 13-річну дівчинку. Про те, що під колесами потяга загинула людина, повідомив диспетчер залізниці ввечері 2 червня. Про це пишуть у поліції області.

Правоохоронці попередньо встановили, що потяг «Київ-Чернігів» здійснив наїзд на 13-річну мешканку села Заворичі, яка перебувала на залізничних коліях. Машиніст пасажирського потяга застосував сигнали та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути, на жаль, не вдалося.

У поліції пишуть, що за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей (ч. 3 ст. 276 ККУ) слідчі розпочали досудове розслідування. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини трагедії.

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