На Киевщине под колесами пассажирского поезда погибла 13-летняя девочка

Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

В Киевской области пассажирский поезд сбил 13-летнюю девочку. О том, что под колесами поезда погибла девочка, сообщил диспетчер железной дороги вечером 2 июня. Об этом пишут в полиции области.

Правоохранители предварительно установили, что поезд «Киев-Чернигов» совершил наезд на 13-летнюю жительницу села Заворичи, которая находилась на железнодорожных путях. Машинист пассажирского поезда применил сигналы и экстренное торможение, однако столкновения избежать, к сожалению, не удалось.

В полиции пишут, что по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, что повлекли гибель людей (ч. 3 ст. 276 УК), следователи начали досудебное расследование. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

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