Практика судов
  1. В Украине

Общество втрое увеличило цену на газ для детского оздоровительного центра: что решил суд

16:12, 3 июня 2024
Общество без основания увеличило цену на газ.
Общество втрое увеличило цену на газ для детского оздоровительного центра: что решил суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хозяйственный суд Черкасской области обязал взыскать с предприятия в местный бюджет свыше 100 тыс. грн за безосновательное увеличение цены на природный газ, который поставлялся в детский оздоровительный центр Полтавщины. Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

Так, общество, осуществляя поставку голубого топлива в заведение в 2021 году, путем заключения 10 дополнительных соглашений в договор о закупке, незаконно увеличило цену указанного товара почти в три раза. Окончательная цена за товар стала выше тех предложений, которые выдвигали другие участники торгов.

Прокурор в суде доказал, что сторонами не соблюдены требования Закона Украины «О публичных закупках» и незаконно изменены условия договора. Как следствие, по решению суда общество обязано вернуть средства в местный бюджет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
На вакантную должность члена ВККС есть 28 претендентов: список

Среди кандидатов – судьи Верховного Суда, ВАКС, местных судов и судьи в отставке.

Постановление Кабмина о приложении Резерв+ существует, но опубликовано не будет, что оставляет под вопросом его правовой статус

Коммуникационщик из команды заместителя министра обороны по вопросам цифровизации приоткрыл завесу тайны, почему постановление о Резерве+ так и не опубликовали, и какой правовой статус имеет приложение.

Артем Сытник уволился из НАПК

Бывший директор НАБУ, занимавший в последнее время должность заместителя председателя НАПК Артем Сытник покинул пост.

За невыполнение требований должностных лиц Военной полиции будут штрафовать до 17 тысяч грн

В Украине создадут новый орган – Военную полицию, за невыполнение запросов и требований которой смогут оштрафовать.

Не более 6 детей: детские дома семейного типа ликвидируют, предоставив им статус приемной семьи, и ограничат количество детей на воспитании

Правительство предлагает ликвидировать детские дома семейного типа и ограничить количество детей в приемной семье шестью, кроме случая, когда все устроенные в такую семью дети являются родными братьями и сестрами.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео