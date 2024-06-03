Общество втрое увеличило цену на газ для детского оздоровительного центра: что решил суд

Общество без основания увеличило цену на газ.

Хозяйственный суд Черкасской области обязал взыскать с предприятия в местный бюджет свыше 100 тыс. грн за безосновательное увеличение цены на природный газ, который поставлялся в детский оздоровительный центр Полтавщины. Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

Так, общество, осуществляя поставку голубого топлива в заведение в 2021 году, путем заключения 10 дополнительных соглашений в договор о закупке, незаконно увеличило цену указанного товара почти в три раза. Окончательная цена за товар стала выше тех предложений, которые выдвигали другие участники торгов.

Прокурор в суде доказал, что сторонами не соблюдены требования Закона Украины «О публичных закупках» и незаконно изменены условия договора. Как следствие, по решению суда общество обязано вернуть средства в местный бюджет.

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