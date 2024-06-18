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Замах на вбивство казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова у Києві: прокуратура розпочала розслідування

15:39, 18 червня 2024
Чоловік наразі перебуває у лікарні у важкому стані.
Замах на вбивство казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова у Києві: прокуратура розпочала розслідування
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Шевченківському районі Києва сталася стрілянина. У ЗМІ повідомили, що стріляли у казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова.

Київська міська прокуратура повідомила, що розпочала досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство журналіста, громадянина Казахстану (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

За попередньою інформацією, невідомий з пістолетом підбіг до машини, де перебував потерпілий та його дружина, здійснив постріл у чоловіка, після чого втік.

«Замах стався у Шевченківському районі столиці неподалік будинку, де мешкає подружжя. Потерпілий разом з дружиною, теж журналісткою, живуть в Україні з 2014 року та мають статус біженців», — зазначили у прокуратурі.

Чоловік наразі перебуває у лікарні у важкому стані.

Правоохоронці вживають заходи щодо встановлення особи нападника.

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