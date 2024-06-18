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В американському штаті помилували 175 тисяч засуджених за правопорушення, повʼязані з марихуаною

15:58, 18 червня 2024
У штаті Меріленд помилували 175 тисяч засуджених — це наймасовіше помилування в історії США на рівні штату.
В американському штаті помилували 175 тисяч засуджених за правопорушення, повʼязані з марихуаною
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Губернатор американського штату Меріленд Вес Мур підписав розпорядження про скасування 175 тисяч судимостей за зберігання та незаконне вживання канабісу. Про це він оголосив на пресконференції у столиці Меріленду Аннаполісі.

Мур описав цей крок як найбільший акт амністії в історії США на рівні штату.

Будуть зняті судимості за дрібні правопорушення, пов'язані з марихуаною, з 175 тисяч осіб, серед них понад 100 тисяч мешканців Меріленду.

Генеральний прокурор Меріленду Ентоні Браун назвав масове помилування "питанням расової рівності". Більшість із засуджених - афроамериканці, яких арештовували й притягали до кримінальної відповідальності за правопорушення, повʼязані з марихуаною.

Слід зазначити, що у 2023 році в штаті Меріленд легалізували рекреаційний канабіс, але на той момент вже винесені вироки за зберігання марихуани та інші менші правопорушення залишалися в силі.

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