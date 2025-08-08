Практика судів
  1. У світі

Apple звинуватили в крадіжці технологій для створення Apple Pay

17:53, 8 серпня 2025
Apple звинувачують у шахрайстві та незаконному привласненні комерційної таємниці.
Apple звинуватили в крадіжці технологій для створення Apple Pay
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Apple стала об’єктом судового позову від техаської компанії Fintiv. Виробника iPhone звинувачують у крадіжці технологій для створення мобільного гаманця Apple Pay, пише Reuters.

Зазначається, що з 2011 по 2012 рік Apple консультувалася з компанією CorFire і в рамках угоди про нерозголошення (NDA) отримала конфіденційні дані про технологію «мобільного гаманця».

У 2014 році Fintiv купила CorFire в розрахунку на те, що Apple ліцензуватиме технологію CorFire для Apple Pay. Однак та нібито вкрала напрацювання CorFire і переманила ключових співробітників компанії перед запуском Apple Pay пізніше цього року.

У позові йдеться, що всі ключові функції Apple Pay, включно з оплатою через NFC, захистом даних і платформою для управління довіреними сервісами, засновані на розробках CorFire, які тепер використовуються в сотнях мільйонів iPhone, iPad, Apple Watch і MacBook.

Apple звинувачують у шахрайстві та незаконному привласненні комерційної таємниці. Конкретні суми претензій невідомі. У своїй заяві юрист Fintiv назвав поведінку Apple «одним із найбільш кричущих прикладів корпоративних злочинів» за 45 років своєї практики.

Раніше проти компанії Apple Inc. подали колективний позов у справі про шахрайство з цінними паперами, що може торкнутися тисяч інвесторів, які придбали акції компанії на підставі обіцянок про передові функції штучного інтелекту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США Apple

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нардепи зареєстрували законопроект про відповідальність за безконтрольне використання БПЛА після завершення воєнного стану

Максим Павлюк, Мар’яна Безугла, Віталій Безгін та інші внесли законопроект про відповідальність за експлуатацію БПЛА без реєстрації в реєстрі – закон набуде сили вже після завершення воєнного стану.

Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

Велика Британія та Україна здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної.

Голову Державної судової адміністрації обиратимуть за допомогою міжнародних експертів

Конкурсний відбір голови ДСА заплановано на кінець 2025 року.

У правоохоронному комітеті обговорили зміни до КПК щодо захисту бізнесу і регулювання невідкладних обшуків

Дискусійним стало питання щодо строків повернення майна, вилученого під час невідкладного обшуку, якщо цей обшук не був легалізований судом.

Член Комітету ВР з нацбезпеки пояснив, як військові командири можуть убезпечити себе від питань антикорупційних органів щодо закупівель

«Командири можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо закупівля була обґрунтованою з точки зору воєнної необхідності – член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко радить убезпечити себе від ризиків.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду