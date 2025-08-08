Apple звинуватили в крадіжці технологій для створення Apple Pay

Apple звинувачують у шахрайстві та незаконному привласненні комерційної таємниці.

Компанія Apple стала об’єктом судового позову від техаської компанії Fintiv. Виробника iPhone звинувачують у крадіжці технологій для створення мобільного гаманця Apple Pay, пише Reuters.

Зазначається, що з 2011 по 2012 рік Apple консультувалася з компанією CorFire і в рамках угоди про нерозголошення (NDA) отримала конфіденційні дані про технологію «мобільного гаманця».

У 2014 році Fintiv купила CorFire в розрахунку на те, що Apple ліцензуватиме технологію CorFire для Apple Pay. Однак та нібито вкрала напрацювання CorFire і переманила ключових співробітників компанії перед запуском Apple Pay пізніше цього року.

У позові йдеться, що всі ключові функції Apple Pay, включно з оплатою через NFC, захистом даних і платформою для управління довіреними сервісами, засновані на розробках CorFire, які тепер використовуються в сотнях мільйонів iPhone, iPad, Apple Watch і MacBook.

Apple звинувачують у шахрайстві та незаконному привласненні комерційної таємниці. Конкретні суми претензій невідомі. У своїй заяві юрист Fintiv назвав поведінку Apple «одним із найбільш кричущих прикладів корпоративних злочинів» за 45 років своєї практики.

