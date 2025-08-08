Apple обвинили в краже технологий для создания Apple Pay

Apple обвиняют в мошенничестве и незаконном присвоении коммерческой тайны.

Компания Apple стала объектом судебного иска от техасской компании Fintiv. Производителя iPhone обвиняют в краже технологий для создания мобильного кошелька Apple Pay, пишет Reuters.

Отмечается, что с 2011 по 2012 год Apple консультировалась с компанией CorFire и в рамках соглашения о неразглашении (NDA) получила конфиденциальные данные о технологии «мобильного кошелька».

В 2014 году Fintiv купила CorFire, рассчитывая на то, что Apple будет лицензировать технологию CorFire для Apple Pay. Однако, как утверждается, компания украла наработки CorFire и переманила ключевых сотрудников перед запуском Apple Pay позже в том же году.

В иске говорится, что все ключевые функции Apple Pay, включая оплату через NFC, защиту данных и платформу для управления доверенными сервисами, основаны на разработках CorFire, которые теперь используются в сотнях миллионов iPhone, iPad, Apple Watch и MacBook.

Apple обвиняют в мошенничестве и незаконном присвоении коммерческой тайны. Конкретные суммы претензий не разглашаются. В своем заявлении юрист Fintiv назвал поведение Apple «одним из самых вопиющих примеров корпоративных преступлений» за 45 лет своей практики.

Ранее на компанию Apple Inc. gодали коллективный иск по делу о мошенничестве с ценными бумагами, который может затронуть тысячи инвесторов, купивших акции компании на основе обещаний о передовых функциях искусственного интеллекта.

