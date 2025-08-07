На Apple подали в суд из-за заявлений об ИИ-возможностях Siri

Технологический гигант обвиняется в введении инвесторов в заблуждение относительно возможностей искусственного интеллекта в Siri и сроков выпуска iPhone 16.

На компанию Apple Inc. gодали коллективный иск по делу о мошенничестве с ценными бумагами, который может затронуть тысячи инвесторов, купивших акции компании на основе обещаний о передовых функциях искусственного интеллекта. Коллективный иск сосредоточен на обвинениях в том, что Apple искажала информацию о ИИ-возможностях Siri и сроках интеграции этих функций в будущие модели iPhone, пишет Rollingout.

Юридическая проблема из-за обещаний в сфере ИИ

Иск подан в Окружной суд США Северного округа Калифорнии под названием Tucker v. Apple Inc. Он направлен против руководства компании, которое якобы нарушило федеральные законы о ценных бумагах.

Иск касается в первую очередь заявлений Apple относительно продвинутых ИИ-функций Siri и планируемой интеграции этих возможностей в продуктовую линейку iPhone 16. Согласно судебным документам, Apple делала публичные заявления об этих функциях, не имея при этом рабочих прототипов или реалистичных сроков разработки.

Инвесторы, которые приобрели ценные бумаги Apple, могут до 19 августа 2025 года подать заявление в суд с просьбой назначить их ведущими истцами. Иск требует компенсации убытков в соответствии с разделами 10(b) и 20(a) Закона о ценных бумагах США от 1934 года, касающимися мошенничества и ответственности компаний.

Эволюция Siri под прицелом

Apple представила Siri в октябре 2011 года как цифрового персонального помощника, позиционируя технологию как ключевой элемент своей стратегии в сфере ИИ. С тех пор компания регулярно продвигала «развивающиеся» возможности Siri как конкурентное преимущество на рынке смартфонов.

Нынешний иск утверждает, что недавние маркетинговые усилия Apple по продвижению «продвинутых ИИ-функций» Siri ввели инвесторов и общественность в заблуждение. Согласно судебным материалам, у компании не было рабочих прототипов обещанных ИИ-возможностей, несмотря на активное продвижение их «скорого появления».

Эти обвинения указывают на расхождение между публичными маркетинговыми заявлениями Apple и фактическим состоянием программ по разработке искусственного интеллекта. Иск поднимает вопросы о том, как технологическим компаниям следует сообщать о продуктах, находящихся в стадии разработки.

Динамика акций отражает разочарование рынка

Акции Apple заметно снизились после ключевых заявлений, продемонстрировавших разрыв между обещаниями и реальностью. 7 марта 2025 года компания объявила о неопределённой отсрочке нескольких функций Siri на базе ИИ, ссылаясь на сложности в разработке и перенося сроки выпуска на неопределённое время в течение следующего года.

Рынок отреагировал на эту новость негативно: акции Apple упали на $11,59 за акцию, что составило почти 5% снижения — с $239,07 (7 марта) до $227,48 (10 марта 2025 года).

Дополнительная турбулентность на рынке возникла после Worldwide Developer Conference в июне 2025 года. Событие, традиционно используемое для демонстрации будущих программных инноваций, не включало существенных заявлений о Siri, которых ожидали инвесторы.

После июньской конференции акции Apple снизились ещё на $2,47, упав с $203,92 (6 июня) до $201,45 (9 июня), что составило более 1% падения, дополнительно подтвердив скепсис рынка по поводу стратегии компании в области ИИ.

