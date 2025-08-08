МОН розширило можливості для навчання дітей за кордоном — затверджено зміни до Типової освітньої програми

Відтепер діти за кордоном зможуть вивчати не лише предмети українознавчого компонента, а й інші навчальні дисципліни.

В Україні затвердили зміни до Типової освітньої програми, яка передбачає вивчення українознавчого компонента для дітей, що проживають за кордоном і відвідують місцеві школи. Відповідний документ оприлюднило Міністерство освіти і науки.

Відтепер діти за кордоном зможуть вивчати не лише предмети українознавчого компонента, а й інші навчальні дисципліни. Зміни, внесені до програми, нададуть учням і ученицям можливість, окрім обов’язкових предметів українознавчого компонента, обирати додаткові дисципліни відповідно до власних освітніх потреб — наприклад, для підготовки до НМТ. Це можуть бути математика, фізика, англійська мова або інші предмети.

Також Типова освітня програма містить:

перелік предметів й інтегрованих курсів навчального плану типових освітніх програм України, вивчення яких не передбачено навчальними планами закордонних закладів освіти;

рекомендований розподіл кількості навчальних годин на тиждень для вивчення предметів навчального плану;

вимоги до осіб, які можуть здобувати освіту відповідно до цієї програми;

рекомендовані форми організації освітнього процесу;

опис інструментарію оцінювання.

