МОН расширило возможности для обучения детей за границей — утверждены изменения в Типовую образовательную программу

В Украине утвердили изменения в Типовую образовательную программу, которая предусматривает изучение украиноведческого компонента для детей, проживающих за границей и посещающих местные школы. Соответствующий документ обнародовало Министерство образования и науки.

Теперь дети за границей смогут изучать не только предметы украиноведческого компонента, но и другие учебные дисциплины. Изменения, внесенные в программу, дадут учащимся возможность, помимо обязательных предметов украиноведческого компонента, выбирать дополнительные дисциплины в соответствии со своими образовательными потребностями — например, для подготовки к НМТ. Это могут быть математика, физика, английский язык или другие предметы.

Также Типовая образовательная программа содержит:

перечень предметов и интегрированных курсов учебного плана типовых образовательных программ Украины, изучение которых не предусмотрено учебными планами зарубежных образовательных учреждений;

рекомендованное распределение количества учебных часов в неделю для изучения предметов учебного плана;

требования к лицам, которые могут получать образование в соответствии с этой программой;

рекомендуемые формы организации образовательного процесса;

описание инструментария оценивания.

