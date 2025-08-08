Практика судів
  1. В Україні

8 серпня розпочався етап подання заяв до магістратури

17:35, 8 серпня 2025
Подати заяви на бюджет або контракт можна до 18:00 25 серпня.
8 серпня розпочався етап подання заяв до магістратури
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 8 серпня 2025 року розпочато подання заяв для вступу до магістратури на основі диплома бакалавра, спеціаліста або магістра (рівні НРК 6 і 7). Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Подати заяви на бюджет або контракт можна до 18:00 25 серпня. Після цього ЗВО зможуть проводити додатковий набір лише на контракт — до 20 жовтня.

Щоб подати заяви, вступнику потрібно створити або увійти в електронний кабінет на сайті.

«Можна подати до 15 заяв, з них максимум 5 — на бюджет, решта — на контракт.

Після подання першої заяви змінити будь-які дані в електронному кабінеті неможливо. Радимо перевірити всю інформацію перед початком подання.

Для заяв на бюджет потрібно встановити пріоритети від 1 до 5 (де 1 — найважливіша для вас заява).

Якщо ви маєте пільги, то перед поданням заяв радимо звернутися до закладу освіти з документами для внесення інформації до відповідного реєстру. Під час подання обов’язково перевірте, чи відображаються ваші пільги», - заявили у МОН.

Скасувати заяву на бюджет без втрати пріоритету можна лише до її реєстрації у ЗВО. Після присвоєння статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником» — скасування можливе тільки із втратою пріоритету.

Списки рекомендованих до зарахування на бюджет буде оприлюднено не пізніше за 28 серпня. Вступники, які отримають рекомендацію, повинні підтвердити вибір місця навчання до 18:00 30 серпня.

Надання рекомендацій на контрактні місця розпочнеться 1 вересня. Кінцеві строки підтвердження місця навчання визначено в Правилах прийому конкретного ЗВО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОН України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нардепи зареєстрували законопроект про відповідальність за безконтрольне використання БПЛА після завершення воєнного стану

Максим Павлюк, Мар’яна Безугла, Віталій Безгін та інші внесли законопроект про відповідальність за експлуатацію БПЛА без реєстрації в реєстрі – закон набуде сили вже після завершення воєнного стану.

Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

Велика Британія та Україна здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної.

Голову Державної судової адміністрації обиратимуть за допомогою міжнародних експертів

Конкурсний відбір голови ДСА заплановано на кінець 2025 року.

У правоохоронному комітеті обговорили зміни до КПК щодо захисту бізнесу і регулювання невідкладних обшуків

Дискусійним стало питання щодо строків повернення майна, вилученого під час невідкладного обшуку, якщо цей обшук не був легалізований судом.

Член Комітету ВР з нацбезпеки пояснив, як військові командири можуть убезпечити себе від питань антикорупційних органів щодо закупівель

«Командири можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо закупівля була обґрунтованою з точки зору воєнної необхідності – член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко радить убезпечити себе від ризиків.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду