8 серпня розпочався етап подання заяв до магістратури

З 8 серпня 2025 року розпочато подання заяв для вступу до магістратури на основі диплома бакалавра, спеціаліста або магістра (рівні НРК 6 і 7). Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Подати заяви на бюджет або контракт можна до 18:00 25 серпня. Після цього ЗВО зможуть проводити додатковий набір лише на контракт — до 20 жовтня.

Щоб подати заяви, вступнику потрібно створити або увійти в електронний кабінет на сайті.

«Можна подати до 15 заяв, з них максимум 5 — на бюджет, решта — на контракт.

Після подання першої заяви змінити будь-які дані в електронному кабінеті неможливо. Радимо перевірити всю інформацію перед початком подання.

Для заяв на бюджет потрібно встановити пріоритети від 1 до 5 (де 1 — найважливіша для вас заява).

Якщо ви маєте пільги, то перед поданням заяв радимо звернутися до закладу освіти з документами для внесення інформації до відповідного реєстру. Під час подання обов’язково перевірте, чи відображаються ваші пільги», - заявили у МОН.

Скасувати заяву на бюджет без втрати пріоритету можна лише до її реєстрації у ЗВО. Після присвоєння статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником» — скасування можливе тільки із втратою пріоритету.

Списки рекомендованих до зарахування на бюджет буде оприлюднено не пізніше за 28 серпня. Вступники, які отримають рекомендацію, повинні підтвердити вибір місця навчання до 18:00 30 серпня.

Надання рекомендацій на контрактні місця розпочнеться 1 вересня. Кінцеві строки підтвердження місця навчання визначено в Правилах прийому конкретного ЗВО.

