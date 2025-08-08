8 августа начался этап подачи заявлений в магистратуру

Подать заявления на бюджет или контракт можно до 18:00 25 августа.

С 8 августа началась подача заявлений для поступления в магистратуру на основе диплома бакалавра, специалиста или магистра (уровни НРК 6 и 7). Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

Подать заявления на бюджет или контракт можно до 18:00 25 августа. После этого вузы смогут проводить дополнительный набор только на контракт — до 20 октября.

Чтобы подать заявления, абитуриенту нужно создать или войти в электронный кабинет на сайте.

«Можно подать до 15 заявлений, из них максимум 5 — на бюджет, остальные — на контракт.

После подачи первого заявления изменить какие-либо данные в электронном кабинете невозможно. Рекомендуем проверить всю информацию перед началом подачи.

Для заявлений на бюджет нужно установить приоритеты от 1 до 5 (где 1 — самое важное для вас заявление).

Если у вас есть льготы, то перед подачей заявлений рекомендуем обратиться в учебное заведение с документами для внесения информации в соответствующий реестр. При подаче обязательно проверьте, отображаются ли ваши льготы», — заявили в МОН.

Отменить заявление на бюджет без потери приоритета можно только до его регистрации в вузе. После присвоения статуса «Зарегистрировано в учебном заведении» или «Требует уточнения абитуриентом» отмена возможна только с потерей приоритета.

Списки рекомендованных к зачислению на бюджет будут опубликованы не позднее 28 августа. Абитуриенты, которые получат рекомендацию, должны подтвердить выбор места обучения до 18:00 30 августа.

Предоставление рекомендаций на контрактные места начнется 1 сентября. Окончательные сроки подтверждения места обучения определены в Правилах приема конкретного вуза.

