Українці в Дії обрали 9 активістів-антикорупціонерів, які контролюватимуть PlayCity

Українці обрали активістів, які наглядатимуть за роботою ПлейСіті.

Фото: epravda.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У застосунку Дія вперше через відкрите опитування обрали громадських активістів, які увійдуть до складу Антикорупційної експертної групи при держагентстві з регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Участь в опитуванні у Дії взяли 57 176 українців та українок. За його результати до Антикорупційної експертної групи увійшли:

Анастасія Шевченко — «Антикорупційна сокира» (13,45%)

Михайло Аксьонов — «Антикорупційна сокира» (11,63%)

Ганна Башняк — «Офіс ефективного регулювання» (10,44%)

Світлана Сліпченко — «Д7 ФАУНДЕЙШН» (9,88%)

Олексій Дорогань — «Офіс ефективного регулювання» (9,28%)

Олександр Нойнець — «Антикорупційна сокира» (8,18%)

Дмитро Шатровський — «Центр суспільного контролю» (7,53%)

Тарас Котов — «Центр суспільного контролю» (7,01%)

Василь Чижмарь — «Центр суспільного контролю» (6,55%).

У Мінцифри підкреслили, що обрані громадські активісти не входитимуть до команди ПлейСіті, але будуть незалежно стежити за прозорістю в ухваленні рішень, наглядати за діяльністю держагентства та представляти інтереси суспільства в реформі сфери грального бізнесу.

Громадяни обирали з-поміж 21 кандидата від громадських організацій, які займаються запобіганням і протидією корупції, боротьбою з ігровою залежністю, протидією нелегальному гральному бізнесу.

Досі в Україні законодавчо не визначені критерії відбору кандидатів до таких консультативно-дорадчих органів, тому ми спиралися на вже напрацьовану практику аналогічних виборів. Це забезпечило обґрунтованість, неупередженість і відповідність процедур усталеним стандартам прозорості.

До участі у відборі не допускалися:

чинні держслужбовці;

громадяни держави-агресора;

люди із судимістю;

власники, засновники, працівники або бенефіціари грального бізнесу;

українці, які працювали в агентстві ПлейСіті або КРАІЛ протягом двох років, і їхні родичі.

Далі активісти оберуть голову групи та зможуть взятися до роботи. З ключових завдань — формувати пропозиції щодо змін у регулюванні грального ринку та брати участь у перевірках діяльності організаторів азартних ігор та лотерей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.