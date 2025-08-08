Практика судів
Українці в Дії обрали 9 активістів-антикорупціонерів, які контролюватимуть PlayCity

19:46, 8 серпня 2025
Українці обрали активістів, які наглядатимуть за роботою ПлейСіті.
Українці в Дії обрали 9 активістів-антикорупціонерів, які контролюватимуть PlayCity
Фото: epravda.com.ua
У застосунку Дія вперше через відкрите опитування обрали громадських активістів, які увійдуть до складу Антикорупційної експертної групи при держагентстві з регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Участь в опитуванні у Дії взяли 57 176 українців та українок. За його результати до Антикорупційної експертної групи увійшли:

Анастасія Шевченко — «Антикорупційна сокира» (13,45%)

Михайло Аксьонов — «Антикорупційна сокира» (11,63%)

Ганна Башняк — «Офіс ефективного регулювання» (10,44%)

Світлана Сліпченко — «Д7 ФАУНДЕЙШН» (9,88%)

Олексій Дорогань — «Офіс ефективного регулювання» (9,28%)

Олександр Нойнець — «Антикорупційна сокира» (8,18%)

Дмитро Шатровський — «Центр суспільного контролю» (7,53%)

Тарас Котов — «Центр суспільного контролю» (7,01%)

Василь Чижмарь — «Центр суспільного контролю» (6,55%).

У Мінцифри підкреслили, що обрані громадські активісти не входитимуть до команди ПлейСіті, але будуть незалежно стежити за прозорістю в ухваленні рішень, наглядати за діяльністю держагентства та представляти інтереси суспільства в реформі сфери грального бізнесу.

Громадяни обирали з-поміж 21 кандидата від громадських організацій, які займаються запобіганням і протидією корупції, боротьбою з ігровою залежністю, протидією нелегальному гральному бізнесу.

Досі в Україні законодавчо не визначені критерії відбору кандидатів до таких консультативно-дорадчих органів, тому ми спиралися на вже напрацьовану практику аналогічних виборів. Це забезпечило обґрунтованість, неупередженість і відповідність процедур усталеним стандартам прозорості.

До участі у відборі не допускалися:

  • чинні держслужбовці;
  • громадяни держави-агресора;
  • люди із судимістю;
  • власники, засновники, працівники або бенефіціари грального бізнесу;
  • українці, які працювали в агентстві ПлейСіті або КРАІЛ протягом двох років, і їхні родичі.

Далі активісти оберуть голову групи та зможуть взятися до роботи. З ключових завдань — формувати пропозиції щодо змін у регулюванні грального ринку та брати участь у перевірках діяльності організаторів азартних ігор та лотерей.  

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Нардепи зареєстрували законопроект про відповідальність за безконтрольне використання БПЛА після завершення воєнного стану

Максим Павлюк, Мар’яна Безугла, Віталій Безгін та інші внесли законопроект про відповідальність за експлуатацію БПЛА без реєстрації в реєстрі – закон набуде сили вже після завершення воєнного стану.

Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

Велика Британія та Україна здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної.

Голову Державної судової адміністрації обиратимуть за допомогою міжнародних експертів

Конкурсний відбір голови ДСА заплановано на кінець 2025 року.

У правоохоронному комітеті обговорили зміни до КПК щодо захисту бізнесу і регулювання невідкладних обшуків

Дискусійним стало питання щодо строків повернення майна, вилученого під час невідкладного обшуку, якщо цей обшук не був легалізований судом.

Член Комітету ВР з нацбезпеки пояснив, як військові командири можуть убезпечити себе від питань антикорупційних органів щодо закупівель

«Командири можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо закупівля була обґрунтованою з точки зору воєнної необхідності – член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко радить убезпечити себе від ризиків.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
