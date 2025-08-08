Практика судов
Украинцы в Дії выбрали 9 активистов-антикоррупционеров, которые будут контролировать PlayCity

19:46, 8 августа 2025
Украинцы выбрали активистов, которые будут наблюдать за работой PlayCity.
Украинцы в Дії выбрали 9 активистов-антикоррупционеров, которые будут контролировать PlayCity
Фото: epravda.com.ua
В приложении «Дія» впервые через открытое голосование выбрали общественных активистов, которые войдут в состав Антикоррупционной экспертной группы при госагентстве по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

В опросе в «Дії» приняли участие 57 176 украинцев. По его результатам в Антикоррупционную экспертную группу вошли:

Анастасия Шевченко — «Антикоррупционная секира» (13,45%)

Михаил Аксенов — «Антикоррупционная секира» (11,63%)

Анна Башняк — «Офис эффективного регулирования» (10,44%)

Светлана Слипченко — «Д7 ФАУНДЕЙШН» (9,88%)

Алексей Дорогань — «Офис эффективного регулирования» (9,28%)

Александр Нойнец — «Антикоррупционная секира» (8,18%)

Дмитрий Шатровский — «Центр общественного контроля» (7,53%)

Тарас Котов — «Центр общественного контроля» (7,01%)

Василий Чижмарь — «Центр общественного контроля» (6,55%).

В Минцифры подчеркнули, что выбранные общественные активисты не будут входить в команду PlayCity, но будут независимо следить за прозрачностью принятия решений, контролировать деятельность госагентства и представлять интересы общества в реформе сферы игорного бизнеса.

Граждане выбирали из 21 кандидата от общественных организаций, занимающихся предотвращением и противодействием коррупции, борьбой с игровой зависимостью, противодействием нелегальному игорному бизнесу.

В Украине пока законодательно не определены критерии отбора кандидатов в такие консультативно-совещательные органы, поэтому при отборе опирались на уже сложившуюся практику аналогичных выборов. Это обеспечило обоснованность, беспристрастность и соответствие процедур устоявшимся стандартам прозрачности.

К участию в отборе не допускались:

  • действующие госслужащие;
  • граждане государства-агрессора;
  • лица с судимостью;
  • владельцы, учредители, работники или бенефициары игорного бизнеса;
  • украинцы, работавшие в агентстве PlayCity или КРАИЛ в течение последних двух лет, и их родственники.

Далее активисты выберут главу группы и смогут приступить к работе. Среди ключевых задач — формировать предложения по изменению регулирования игорного рынка и участвовать в проверках деятельности организаторов азартных игр и лотерей.

Дия

