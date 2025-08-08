У Білому домі підтвердили плани Трампа зустрітися з Путіним наступного тижня — Sky News

Наразі США та РФ обговорюють місце проведення зустрічі.

Президент США Дональд Трамп планує провести зустріч Путіним вже наступного тижня. Про це повідомило видання Sky News з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника Білого дому.

За словами посадовця, що місце зустрічі ще обговорюють. Зараз серед варіантів:

Рим ;

ОАЕ;

Угорщина;

Швейцарія.

За словами представника Білого дому, подальші деталі та логістика поки що незрозумілі й дуже мінливі.

При цьому інформації про можливу участь Президента України Володимира Зеленського у зустрічі між Трампом та Путіним немає.

Також представник Білого дому додав, що Росія висунула перелік вимог для потенційного припинення вогню, і зараз Вашингтон працює над тим, щоб заручитися підтримкою України та європейських партнерів.

Також стало відомо, що Білий дім почав роботу над організацією тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, лідера України Володимира Зеленського та Путіна.

Видання NYT писало, що Дональд Трамп хоче провести особисту зустріч з Путіним вже наступного тижня, а після цього – за участі Володимира Зеленського.

За даними CNN, двоє представників Білого дому повідомили, що Путін запропонував зустрітися з Трампом під час особистої зустрічі з Стівом Віткоффом у Москві.

Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше The New York Post із посиланням на неназваного представника Білого дому писало, що зустріч Трампа з Путіним відбудеться лише за умови, що російський лідер також зустрінеться з Зеленським.

Однак Дональд Трамп спростував повідомлення ЗМІ про те, що перед його зустріччю з очільником Кремля останній має спершу провести переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.

Додамо, американське видання Fox News повідомляло, що зустріч президента США Дональда Трампа з Путіним може відбутися вже наступного тижня — 11 серпня. Однією з імовірних локацій саміту – Рим.

