В Белом доме подтвердили планы Трампа встретиться с Путиным на следующей неделе — Sky News

Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с Путиным уже на следующей неделе. Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома.

По словам должностного лица, место встречи еще обсуждается. Сейчас среди вариантов:

Рим;

ОАЭ;

Венгрия;

Швейцария.

По словам представителя Белого дома, дальнейшие детали и логистика пока непонятны и сильно меняются.

При этом информации о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского во встрече между Трампом и Путиным нет.

Также представитель Белого дома добавил, что Россия выдвинула перечень требований для потенциального прекращения огня, и сейчас Вашингтон работает над тем, чтобы заручиться поддержкой Украины и европейских партнеров.

Ранее стало известно, что Белый дом начал работу над организацией трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, лидера Украины Владимира Зеленского и Путина.

Издание NYT писало, что Дональд Трамп хочет провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого — при участии Владимира Зеленского.

По данным CNN, двое представителей Белого дома сообщили, что Путин предложил встретиться с Трампом во время личной встречи со Стивом Виткоффом в Москве.

Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее The New York Post со ссылкой на неназванного представителя Белого дома писало, что встреча Трампа с Путиным состоится лишь при условии, что российский лидер также встретится с Зеленским.

Однако Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что перед его встречей с главой Кремля последний должен сначала провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Добавим, американское издание Fox News сообщало, что встреча президента США Дональда Трампа с Путиным может состояться уже на следующей неделе — 11 августа.

