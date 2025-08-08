Практика судов
Трамп обсуждал с Мелони возможность встречи с Путиным в Ватикане, — Sky News

18:29, 8 августа 2025
В Италии заявили, что независимо от того, как и где будет проходить настоящий дипломатический диалог между Россией и Украиной, страна готова поддержать этот процесс.
Как известно, американское издание Fox News сообщало, что встреча президента США Дональда Трампа с Путиным может состояться уже на следующей неделе — 11 августа. Одной из вероятных локаций саммита — Рим.

По данным Sky News, Дональд Трамп провел разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, в ходе которого стороны обсудили возможность встречи американского лидера с Путиным в Ватикане.

Источники издания в итальянском правительстве заявили, что Трамп и Мелони разговаривали в четверг, 7 августа.

Собеседники Sky News уточнили, что если встреча действительно состоится в Риме, то это произойдет в Ватикане.

«Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что независимо от того, как и где будет проходить настоящий дипломатический диалог между Россией и Украиной, Италия будет готова искренне и конструктивно поддержать этот процесс», — подчеркнул в комментарии журналистам представитель МИД Италии.

Ранее стало известно, что Белый дом начал работу над организацией трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, лидера Украины Владимира Зеленского и Путина.

Издание NYT писало, что Дональд Трамп хочет провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого — при участии Владимира Зеленского.

По данным CNN, двое представителей Белого дома сообщили, что Путин предложил встретиться с Трампом во время личной встречи со Стивом Виткоффом в Москве.

Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее The New York Post со ссылкой на неназванного представителя Белого дома писало, что встреча Трампа с Путиным состоится лишь при условии, что российский лидер также встретится с Зеленским.

Однако Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что перед его встречей с главой Кремля последний должен сначала провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

