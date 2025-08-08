Трамп обговорював з Мелоні можливість зустрічі з Путіним у Ватикані, — Sky News

В Італії заявили, що незалежно від того, як і де відбуватиметься справжній дипломатичний діалог між Росією та Україною, країна готова підтримати цей процес.

Як відомо, американське видання Fox News повідомляло, що зустріч президента США Дональда Трампа з Путіним може відбутися вже наступного тижня — 11 серпня. Однією з імовірних локацій саміту – Рим.

За даними Sky News, Дональд Трамп провів розмову з прем'єром Італії Джорджею Мелоні під час якої сторони обговорили можливість зустрічі американського лідера з Путіним у Ватикані.

Джерела видання в італійському уряді заявили, що Трамп і Мелоні розмовляли у четвер, 7 серпня.

Співрозмовники Sky News уточнили, що якщо зустріч справді відбудеться в Римі, то це відбудеться у Ватикані.

«Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що незалежно від того, як і де відбуватиметься справжній дипломатичний діалог між Росією та Україною, Італія буде готова щиро і конструктивно підтримати цей процес», - підкреслив у коментарі журналістам представник МЗС Італії.

Також стало відомо, що Білий дім почав роботу над організацією тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, лідера України Володимира Зеленського та Путіна.

Видання NYT писало, що Дональд Трамп хоче провести особисту зустріч з Путіним вже наступного тижня, а після цього – за участі Володимира Зеленського.

За даними CNN, двоє представників Білого дому повідомили, що Путін запропонував зустрітися з Трампом під час особистої зустрічі з Стівом Віткоффом у Москві.

Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше The New York Post із посиланням на неназваного представника Білого дому писало, що зустріч Трампа з Путіним відбудеться лише за умови, що російський лідер також зустрінеться з Зеленським.

Однак Дональд Трамп спростував повідомлення ЗМІ про те, що перед його зустріччю з очільником Кремля останній має спершу провести переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.

