Уряд звільнив двох заступників з МОН та Мінсоцполітики

Кабмін звільнив Михайла Винницького та Володимира Василенка.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України 8 серпня провів засідання, під час якого прийняв два кадрові рішення.

Уряд звільнив Володимира Василенка з посади заступника Міністра соціальної політики України.

Крім того, Кабмін звільнив Михайла Винницького з посади заступника Міністра освіти і науки України.

Раніше Уряд призначив двох заступників міністра юстиції України — Олександра Білоуса та Людмилу Кравченко.

