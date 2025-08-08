Правительство уволило двух заместителей из Минобразования и Минсоцполитики

Кабинет министров Украины 8 августа провел заседание, в ходе которого принял два кадровых решения.
Правительство уволило Владимира Василенко с должности заместителя министра социальной политики Украины.
Кроме того, Кабмин уволил Михаила Винницкого с должности заместителя министра образования и науки Украины.
Ранее Правительство назначило двух заместителей министра юстиции Украины — Александра Белоуса и Людмилу Кравченко.
