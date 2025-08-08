Правительство уволило двух заместителей из Минобразования и Минсоцполитики

Кабмин уволил Михаила Винницкого и Владимира Василенко.

Фото: kmu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров Украины 8 августа провел заседание, в ходе которого принял два кадровых решения.

Правительство уволило Владимира Василенко с должности заместителя министра социальной политики Украины.

Кроме того, Кабмин уволил Михаила Винницкого с должности заместителя министра образования и науки Украины.

Ранее Правительство назначило двух заместителей министра юстиции Украины — Александра Белоуса и Людмилу Кравченко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.