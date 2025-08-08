Апеляційний суд переглянув вирок і змінив кваліфікацію у справі про вбивство під час раптового конфлікту

Адвокат просив пом’якшити вирок, зазначивши, що дії обвинуваченого обумовлені лише захистом від агресивного незнайомця.

Херсонський апеляційний суд д переглянув вирок у справі про вбивство під час раптового конфлікту. Спочатку чоловік був засуджений за нанесення тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Вироком міського суду чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України та призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі, повідомляє пресслужба суду.

Обставини

26 червня 2023 року у Херсоні на території парку Слави, громадянин через раптово виниклий конфлікт з особистих неприязних відносин, завдав удар ножем в область живота своєму опоненту. Усвідомлюючи небезпеку своїх дій та їх наслідки, він спричинив тяжке тілесне ушкодження у вигляді колото-різаного поранення черевної порожнини з пошкодженням печінки. Це поранення призвело до смерті потерпілого, оскільки було небезпечне для життя.

Суд кваліфікував дії обвинуваченого за ч. 2 ст. 121 КК України, як умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Не погодившись з вироком суду прокурор в апеляційній скарзі, з урахуванням поданих доповнень, просив вирок міського суду скасувати з підстав неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність, невідповідність висновків суду, викладених у вироку фактичним обставинам кримінального провадження, невідповідності призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого через м’якість та істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.

Просив постановити новий вирок, яким призначити покарання за ч. 1 ст. 115 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 10 років.

Адвокат також звернувся з апеляційною скаргою зі змінами, просив вирок суду змінити, кваліфікувавши дії гр.В. за ст. 118 КК. Вказує, що вирок є незаконним, оскільки висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи, що призвело до неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність.

Адвокат зазначає, що усі дії громадянина були обумовлені лише захистом від агресивного незнайомця.

Висновки суду

За результатами апеляційного розгляду суд скасував вирок міського суду та ухвалив новий, яким громадянина визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України та призначено йому покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Колегія суддів зазначила, що наведені докази у своїй сукупності свідчать про те, що спричинення одного ножового проникаючого удару в область живота, тобто в життєво важливий орган створило безпосередню загрозу настання наслідку у вигляді смерті потерпілого.

Зважаючи на те, що обвинувачений наніс потерпілому удар ножем, який мав при собі тому була велика ймовірність того, що при його застосуванні можна заподіяти смерть людині. Хоча громадянин наніс лише один удар ножем потерпілому, однак це був навмисний, цілеспрямований удар у черевну порожнину, у місце розташування життєво важливого органу з пошкодженням печінки, що знаходиться у прямому причинному зв’язку зі смертю потерпілого.

Судом апеляційної інстанції відзначена і поведінка обвинуваченого після нанесення удару потерпілому, а саме те, що він не намагався вжити заходів задля збереження життя останнього, адже не надав йому жодної допомоги, не викликав медичну допомогу, а просто залишив потерпілого та пішов, викинув ніж, тобто приховав знаряддя злочину.

За наведеного не можна погодитися із висновками суду першої інстанції про те, що до настання смерті опоненту від нанесеного тілесного ушкодження обвинувачений ставився необережно і тому його дії слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 121 КК.

Та обставина, що потерпілий та обвинувачений не були раніше знайомі, не вказує на правильність кваліфікації дій обвинуваченого судом за ч. 2 ст. 121 КК, за обставинами справи нанесення удару ножем послідувало за раптово виниклим словесним конфліктом із потерпілим.

Апеляційний суд дійшов висновку, що дії обвинуваченого слід кваліфікувати за ч.1 ст.115 КК України як вбивство, тобто умисне протиправне заподіянні смерті іншій людині.

Твердження сторони захисту та доводи апеляційної скарги про те, що дії обвинуваченого, який діяв в умовах необхідної або уявної оборони, слід кваліфікувати за ст.118 КК України як умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони, колегія суддів відхилила з відповідним обґрунтуванням.

За результатами апеляційного розгляду, доводи апеляційної скарги прокурора щодо неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність при кваліфікації дій обвинуваченого заслугували уваги, тому вирок суду скасовано з ухваленням нового.

При цьому, прокурором не було наведено достатнього обґрунтування того, що обвинуваченому має бути призначене покарання у виді 10 років позбавлення волі, прокурор не навів переконливих доводів про те, що покарання у виді позбавлення волі у мінімальній межі санкції ч. 1 ст. 115 КК України не буде достатнім для досягнення мети покарання (справа № 766/6160/23).

