В американском штате помиловали 175 тысяч осужденных за правонарушения, связанные с марихуаной

Губернатор американского штата Мэриленд Вес Мур подписал распоряжение об отмене 175 тысяч судимостей за хранение и незаконное употребление каннабиса. Об этом он объявил на пресс-конференции в столице Мэриленда Аннаполисе.

Мур описал этот шаг как самый большой акт амнистии в истории США на уровне штата.

Будут сняты судимости за мелкие правонарушения, связанные с марихуаной, со 175 тысяч человек, в том числе более - 100 тысяч жителей Мэриленда.

Генеральный прокурор Мэриленда Энтони Браун назвал массовое помилование "вопросом расового равенства". Большинство из осужденных - афроамериканцы, арестованные и привлеченные к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с марихуаной.

Следует отметить, что в 2023 году в штате Мэриленд легализовали рекреационный каннабис, но к тому моменту уже вынесенные приговоры за хранение марихуаны и другие меньшие правонарушения оставались в силе.

