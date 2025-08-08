Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою — обговорили закінчення війни

Глава держави заявив, що поінформував про всі контакти та зусилля, щоб забезпечити припинення вбивств і реальний мир.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 8 серпня провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

Глава держави зазначив, що поінформував про всі контакти та зусилля, щоб забезпечити припинення вбивств і реальний мир.

«Багато дзвінків цими днями, багато контактів на різних рівнях. Усі обʼєднані тим, що війну треба закінчувати і що Європа має напрацювати спільну позицію по кожному важливому безпековому аспекту», - сказав він.

Зеленський підкреслив, що США налаштовані досягти припинення вогню, та треба разом підтримувати всі конструктивні кроки.

«Достойний, надійний, тривалий мир може бути тільки спільним результатом.

Подякував Чехії за всю надану Україні підтримку, зокрема за чеську ініціативу щодо забезпечення наших воїнів артилерією. Це допомогло врятувати багато життів та зміцнити наші позиції. Завдяки силі йдемо до надійної безпеки. Дякую!», - додав Глава держави.

