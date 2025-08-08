Зеленский провел разговор с премьер-министром Чехии Петром Фиалой — обсудили окончание войны

Глава государства заявил, что проинформировал о всех контактах и усилиях, чтобы обеспечить прекращение убийств и реальный мир.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 8 августа провел телефонный разговор с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

«Много звонков в эти дни, много контактов на разных уровнях. Все объединены тем, что войну нужно заканчивать и что Европа должна выработать общую позицию по каждому важному аспекту безопасности», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что США настроены добиться прекращения огня, и нужно вместе поддерживать все конструктивные шаги.

«Достойный, надежный, продолжительный мир может быть только общим результатом.

Поблагодарил Чехию за всю оказанную Украине поддержку, в частности за чешскую инициативу по обеспечению наших воинов артиллерией. Это помогло спасти много жизней и укрепить наши позиции. Благодаря силе мы идем к надежной безопасности. Спасибо!», — добавил Глава государства.

