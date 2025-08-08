Україна готує переговорну позицію з ЄС щодо цифрової трансформації та медіа

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що, як координатор Розділу 10 переговорів про вступ до ЄС, працює над підготовкою переговорної позиції у сфері цифрової трансформації та медіа.
Під керівництвом заступника Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Олександра Борнякова відбулося засідання робочої переговорної групи. У ньому взяли участь представники органів влади, громадських організацій та бізнес-асоціацій.
Учасники розглянули проект переговорної позиції — ключовий документ, у якому вказано:
Крім того, відбулася консультаційна зустріч з Александаром Андрією Пейовичем — міжнародним експертом проекту «Регіональний фонд “Реформа державного управління у країнах Східного партнерства ІІ”» (GIZ) та колишнім головним переговорником Чорногорії з питань євроінтеграції. Він поділився досвідом організації переговорів, пояснив, як визначити, які правила ЄС Україна запровадить одразу, а для яких потрібен додатковий час чи особливі умови. А також як вибудувати зрозумілу та ефективну позицію України на переговорах.
У Мінцифри додали, що Україна продовжує системну підготовку до переговорного процесу з ЄС, щоб забезпечити швидке та ефективне приєднання до цифрового внутрішнього ринку ЄС і гармонізацію законодавства з європейськими стандартами.
