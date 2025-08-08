Практика судів
Україна готує переговорну позицію з ЄС щодо цифрової трансформації та медіа

20:17, 8 серпня 2025
Україна продовжує системну підготовку до переговорного процесу з ЄС, щоб забезпечити приєднання до цифрового внутрішнього ринку ЄС і гармонізацію законодавства з європейськими стандартами.
Україна готує переговорну позицію з ЄС щодо цифрової трансформації та медіа
Фото: dtkt.ua
Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що, як координатор Розділу 10 переговорів про вступ до ЄС, працює над підготовкою переговорної позиції у сфері цифрової трансформації та медіа.

Під керівництвом заступника Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Олександра Борнякова відбулося засідання робочої переговорної групи. У ньому взяли участь представники органів влади, громадських організацій та бізнес-асоціацій.

Учасники розглянули проект переговорної позиції — ключовий документ, у якому вказано:

  • аналіз відповідності українського законодавства праву ЄС та терміни, коли Україна повністю синхронізує своє законодавство з правом ЄС;
  • пропозиції, де потрібно більше часу або особливі умови, щоб перейти на європейські стандарти;
  • запит на пришвидшену інтеграцію в межах розділу, що означає включення України до ініціатив, груп та органів ЄС до моменту набуття членства.

Крім того, відбулася консультаційна зустріч з Александаром Андрією Пейовичем — міжнародним експертом проекту «Регіональний фонд “Реформа державного управління у країнах Східного партнерства ІІ”» (GIZ) та колишнім головним переговорником Чорногорії з питань євроінтеграції. Він поділився досвідом організації переговорів, пояснив, як визначити, які правила ЄС Україна запровадить одразу, а для яких потрібен додатковий час чи особливі умови. А також як вибудувати зрозумілу та ефективну позицію України на переговорах.

У Мінцифри додали, що Україна продовжує системну підготовку до переговорного процесу з ЄС, щоб забезпечити швидке та ефективне приєднання до цифрового внутрішнього ринку ЄС і гармонізацію законодавства з європейськими стандартами.

Кабінет Міністрів України

Стрічка новин

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
