Украина готовит переговорную позицию с ЕС по цифровой трансформации и медиа

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что, как координатор Раздела 10 переговоров о вступлении в ЕС, работает над подготовкой переговорной позиции в сфере цифровой трансформации и медиа.
Под руководством заместителя министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции Александра Борнякова состоялось заседание рабочей переговорной группы. В нем приняли участие представители органов власти, общественных организаций и бизнес-ассоциаций.
Участники рассмотрели проект переговорной позиции — ключевой документ, в котором указаны:
Кроме того, состоялась консультационная встреча с Александром Андрией Пейовичем — международным экспертом проекта «Региональный фонд “Реформа государственного управления в странах Восточного партнерства II”» (GIZ) и бывшим главным переговорщиком Черногории по вопросам евроинтеграции. Он поделился опытом организации переговоров, пояснил, как определить, какие правила ЕС Украина внедрит сразу, а для каких потребуется дополнительное время или особые условия. А также как выстроить понятную и эффективную позицию Украины на переговорах.
В Минцифры добавили, что Украина продолжает системную подготовку к переговорному процессу с ЕС, чтобы обеспечить быстрое и эффективное присоединение к цифровому внутреннему рынку ЕС и гармонизацию законодательства с европейскими стандартами.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.