Украина готовит переговорную позицию с ЕС по цифровой трансформации и медиа

20:17, 8 августа 2025
Украина продолжает системную подготовку к переговорному процессу с ЕС, чтобы обеспечить присоединение к цифровому внутреннему рынку ЕС и гармонизацию законодательства с европейскими стандартами.
Фото: dtkt.ua
Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что, как координатор Раздела 10 переговоров о вступлении в ЕС, работает над подготовкой переговорной позиции в сфере цифровой трансформации и медиа.

Под руководством заместителя министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции Александра Борнякова состоялось заседание рабочей переговорной группы. В нем приняли участие представители органов власти, общественных организаций и бизнес-ассоциаций.

Участники рассмотрели проект переговорной позиции — ключевой документ, в котором указаны:

  • анализ соответствия украинского законодательства праву ЕС и сроки, когда Украина полностью синхронизирует свое законодательство с правом ЕС;
  • предложения, где нужно больше времени или особые условия для перехода на европейские стандарты;
  • запрос на ускоренную интеграцию в рамках раздела, что означает включение Украины в инициативы, группы и органы ЕС до момента вступления в члены.

Кроме того, состоялась консультационная встреча с Александром Андрией Пейовичем — международным экспертом проекта «Региональный фонд “Реформа государственного управления в странах Восточного партнерства II”» (GIZ) и бывшим главным переговорщиком Черногории по вопросам евроинтеграции. Он поделился опытом организации переговоров, пояснил, как определить, какие правила ЕС Украина внедрит сразу, а для каких потребуется дополнительное время или особые условия. А также как выстроить понятную и эффективную позицию Украины на переговорах.

В Минцифры добавили, что Украина продолжает системную подготовку к переговорному процессу с ЕС, чтобы обеспечить быстрое и эффективное присоединение к цифровому внутреннему рынку ЕС и гармонизацию законодательства с европейскими стандартами.

