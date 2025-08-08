Практика судів
ВККС оприлюднила кодовані результати тестування у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого адмінсуду за 8 серпня

20:23, 8 серпня 2025
Комісія встановила кодовані результати тестування за 8 серпня стосовно 283 осіб.
Фото: vkksu.gov.ua
З 5 до 8 серпня 2025 року стосовно 2 632 учасників проводилося тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого адміністративного суду як другий етап кваліфікаційного іспиту у межах добору на посаду судді місцевого суду. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України встановила кодовані результати тестування за 8 серпня стосовно  283 осіб:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 12 осіб;

2) набрали мінімально допустимий бал – 271 особа:

  • від 75 до 80 балів – 13 осіб;
  • від 81 до 90 балів – 48 осіб;
  • від 91 до 100 балів – 210 осіб.

До третього етапу кваліфікаційного іспиту (тестування когнітивних здібностей) допускатимуться за рейтингом не більше 600 осіб, які набрали мінімально допустимий бал.

За результатами тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого адміністративного суду 1942 особи:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 77 осіб;

2) набрали мінімально допустимий бал – 1865 осіб:

  • від 75 до 80 балів – 83 особи;
  • від 81 до 90 балів – 349 осіб;
  • від 91 до 100 балів – 1433 особи.

