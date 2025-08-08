ВККС опубликовала кодированные результаты тестирования в сфере права и знаний по специализации местного админсуда за 8 августа

С 5 по 8 августа в отношении 2 632 участников проводилось тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного административного суда как второй этап квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
Высшая квалификационная комиссия судей Украины установила кодированные результаты тестирования за 8 августа в отношении 283 человек:
К третьему этапу квалификационного экзамена (тестированию когнитивных способностей) будут допущены по рейтингу не более 600 человек, набравших минимально допустимый балл.
По результатам тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного административного суда 1 942 человека:
