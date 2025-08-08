Практика судов
ВККС опубликовала кодированные результаты тестирования в сфере права и знаний по специализации местного админсуда за 8 августа

20:23, 8 августа 2025
Комиссия установила кодированные результаты тестирования за 8 августа в отношении 283 человек.
Фото: vkksu.gov.ua
С 5 по 8 августа в отношении 2 632 участников проводилось тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного административного суда как второй этап квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины установила кодированные результаты тестирования за 8 августа в отношении 283 человек:

  1. не набрали минимально допустимого балла тестирования — 12 человек;
  2. набрали минимально допустимый балл — 271 человек:
  • от 75 до 80 баллов — 13 человек;
  • от 81 до 90 баллов — 48 человек;
  • от 91 до 100 баллов — 210 человек.

К третьему этапу квалификационного экзамена (тестированию когнитивных способностей) будут допущены по рейтингу не более 600 человек, набравших минимально допустимый балл.

По результатам тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного административного суда 1 942 человека:

  1. не набрали минимально допустимого балла тестирования — 77 человек;
  2. набрали минимально допустимый балл — 1 865 человек:
  • от 75 до 80 баллов — 83 человека;
  • от 81 до 90 баллов — 349 человек;
  • от 91 до 100 баллов — 1 433 человека.

