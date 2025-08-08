ВККС опубликовала кодированные результаты тестирования в сфере права и знаний по специализации местного админсуда за 8 августа

Комиссия установила кодированные результаты тестирования за 8 августа в отношении 283 человек.

Фото: vkksu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 5 по 8 августа в отношении 2 632 участников проводилось тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного административного суда как второй этап квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины установила кодированные результаты тестирования за 8 августа в отношении 283 человек:

не набрали минимально допустимого балла тестирования — 12 человек; набрали минимально допустимый балл — 271 человек:

от 75 до 80 баллов — 13 человек;

от 81 до 90 баллов — 48 человек;

от 91 до 100 баллов — 210 человек.

К третьему этапу квалификационного экзамена (тестированию когнитивных способностей) будут допущены по рейтингу не более 600 человек, набравших минимально допустимый балл.

По результатам тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного административного суда 1 942 человека:

не набрали минимально допустимого балла тестирования — 77 человек; набрали минимально допустимый балл — 1 865 человек:

от 75 до 80 баллов — 83 человека;

от 81 до 90 баллов — 349 человек;

от 91 до 100 баллов — 1 433 человека.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.