Практика судів
  1. В Україні

Національна академія правових наук удосконалила підходи до формування звітів — Рахункова палата

19:59, 8 серпня 2025
Рахункова палата повідомила, що НАПрН України реалізує рекомендації щодо вдосконалення управління бюджетними коштами та науковою діяльністю.
Національна академія правових наук удосконалила підходи до формування звітів — Рахункова палата
Фото: rp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна академія правових наук України (НАПрН України) розпочата підготовку до капітального ремонту будівлі президії, змінила підходи до звітування про наукову діяльність та удосконалила договори про виконання фундаментальних наукових досліджень – такими є результати виконання Академією рекомендацій Рахункової палати, наданих за підсумками аудиту відповідності використання коштів Державного бюджету України, виділених НАПрН України у 2021–2023 роках.

Аудит виявив низку проблем, що ускладнюють діяльність Академії, зокрема:

- відсутність загальнодержавних стратегічних документів; 

- нерозроблення механізмів практичного застосування результатів фундаментальних наукових досліджень;

- неврегульованість окремих майнових питань.

У межах реалізації наданих рекомендацій Академія  узгодила  низку внутрішніх процесів і документів, зокрема:

– спільно з Координаційною радою Національної академії правових наук України проведено аналіз стану виконання Плану заходів з реформування НАПрН України, ухвалено рішення щодо подальших дій для забезпечення координації та контролю за його виконанням;

– конкретизовано мету бюджетних програм у частині чіткості, реальності та досяжності цілей державної політики в галузі науки і науково-технічної діяльності у сфері законодавства і права (оновлені паспорти вже погоджено Міністерством фінансів України);

– удосконалено підходи до формування звітів про наукову діяльність підвідомчих установ Академії, а також їх розгляду, запроваджено систему внутрішнього контролю;

– внесено зміни до умов договорів про виконання фундаментальних наукових досліджень, укладених з науковими установами, що перебувають у віданні Академії, в частині змін технічного завдання.

Також на виконання рекомендацій Рахункової палати Академія замовила експертну оцінку розрахунків капітального ремонту пошкодженої внаслідок військової агресії рф будівлі своєї президії. Згідно з розрахунками загальна кошторисна вартість будівництва становитиме майже 45 мільйонів гривень.

Загалом, з 10 наданих Рахунковою палатою рекомендацій виконано шість, розпочато впровадження чотирьох.   

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Рахункова палата

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нардепи зареєстрували законопроект про відповідальність за безконтрольне використання БПЛА після завершення воєнного стану

Максим Павлюк, Мар’яна Безугла, Віталій Безгін та інші внесли законопроект про відповідальність за експлуатацію БПЛА без реєстрації в реєстрі – закон набуде сили вже після завершення воєнного стану.

Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

Велика Британія та Україна здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної.

Голову Державної судової адміністрації обиратимуть за допомогою міжнародних експертів

Конкурсний відбір голови ДСА заплановано на кінець 2025 року.

У правоохоронному комітеті обговорили зміни до КПК щодо захисту бізнесу і регулювання невідкладних обшуків

Дискусійним стало питання щодо строків повернення майна, вилученого під час невідкладного обшуку, якщо цей обшук не був легалізований судом.

Член Комітету ВР з нацбезпеки пояснив, як військові командири можуть убезпечити себе від питань антикорупційних органів щодо закупівель

«Командири можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо закупівля була обґрунтованою з точки зору воєнної необхідності – член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко радить убезпечити себе від ризиків.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду