Національна академія правових наук удосконалила підходи до формування звітів — Рахункова палата

Рахункова палата повідомила, що НАПрН України реалізує рекомендації щодо вдосконалення управління бюджетними коштами та науковою діяльністю.

Національна академія правових наук України (НАПрН України) розпочата підготовку до капітального ремонту будівлі президії, змінила підходи до звітування про наукову діяльність та удосконалила договори про виконання фундаментальних наукових досліджень – такими є результати виконання Академією рекомендацій Рахункової палати, наданих за підсумками аудиту відповідності використання коштів Державного бюджету України, виділених НАПрН України у 2021–2023 роках.

Аудит виявив низку проблем, що ускладнюють діяльність Академії, зокрема:

- відсутність загальнодержавних стратегічних документів;

- нерозроблення механізмів практичного застосування результатів фундаментальних наукових досліджень;

- неврегульованість окремих майнових питань.

У межах реалізації наданих рекомендацій Академія узгодила низку внутрішніх процесів і документів, зокрема:

– спільно з Координаційною радою Національної академії правових наук України проведено аналіз стану виконання Плану заходів з реформування НАПрН України, ухвалено рішення щодо подальших дій для забезпечення координації та контролю за його виконанням;

– конкретизовано мету бюджетних програм у частині чіткості, реальності та досяжності цілей державної політики в галузі науки і науково-технічної діяльності у сфері законодавства і права (оновлені паспорти вже погоджено Міністерством фінансів України);

– удосконалено підходи до формування звітів про наукову діяльність підвідомчих установ Академії, а також їх розгляду, запроваджено систему внутрішнього контролю;

– внесено зміни до умов договорів про виконання фундаментальних наукових досліджень, укладених з науковими установами, що перебувають у віданні Академії, в частині змін технічного завдання.

Також на виконання рекомендацій Рахункової палати Академія замовила експертну оцінку розрахунків капітального ремонту пошкодженої внаслідок військової агресії рф будівлі своєї президії. Згідно з розрахунками загальна кошторисна вартість будівництва становитиме майже 45 мільйонів гривень.

Загалом, з 10 наданих Рахунковою палатою рекомендацій виконано шість, розпочато впровадження чотирьох.

