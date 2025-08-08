Практика судов
Национальная академия правовых наук усовершенствовала подходы к формированию отчетов — Счетная палата

19:59, 8 августа 2025
Счетная палата сообщила, что НАПрН Украины реализует рекомендации по совершенствованию управления бюджетными средствами и научной деятельностью.
Фото: rp.gov.ua
Национальная академия правовых наук Украины (НАПрН Украины) начала подготовку к капитальному ремонту здания президиума, изменила подходы к отчетности о научной деятельности и усовершенствовала договоры на выполнение фундаментальных научных исследований — таковы результаты выполнения Академией рекомендаций Счетной палаты, предоставленных по итогам аудита соответствия использования средств Государственного бюджета Украины, выделенных НАПрН Украины в 2021–2023 годах.

Аудит выявил ряд проблем, осложняющих деятельность Академии, в частности:

  • отсутствие общегосударственных стратегических документов;
  • неразработка механизмов практического применения результатов фундаментальных научных исследований;
  • неурегулированность отдельных имущественных вопросов.

В рамках реализации предоставленных рекомендаций Академия согласовала ряд внутренних процессов и документов, в частности:

– совместно с Координационным советом Национальной академии правовых наук Украины проведен анализ состояния выполнения Плана мероприятий по реформированию НАПрН Украины, принято решение о дальнейших действиях для обеспечения координации и контроля за его выполнением;

– конкретизирована цель бюджетных программ в части четкости, реальности и достижимости целей государственной политики в области науки и научно-технической деятельности в сфере законодательства и права (обновленные паспорта уже согласованы Министерством финансов Украины);

– усовершенствованы подходы к формированию отчетов о научной деятельности подведомственных учреждений Академии, а также их рассмотрению, внедрена система внутреннего контроля;

– внесены изменения в условия договоров на выполнение фундаментальных научных исследований, заключенных с научными учреждениями, находящимися в ведении Академии, в части изменения технического задания.

Также во исполнение рекомендаций Счетной палаты Академия заказала экспертную оценку расчетов капитального ремонта поврежденного в результате военной агрессии РФ здания своего президиума. Согласно расчетам, общая сметная стоимость строительства составит почти 45 миллионов гривен.

В целом, из 10 предоставленных Счетной палатой рекомендаций выполнено шесть, начато внедрение четырех.

Счетная палата

