Рада ЄС ухвалила надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility — Свириденко

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Вона підкреслила, що це потужний сигнал довіри до курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи.

«Вдячні данському головуванню за чітку підтримку. Кожне таке рішення наближає нас до сильної України в єдиній Європі», - додала очільниця уряду.

Нагадаємо, раніше Уряд затвердив зміни до розпорядження про схвалення Плану України для Ukraine Facility, більш відомого, як Reforms first – money later.

Крім того, речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявляв, що Європейська комісія висловила готовність оцінити запропоновані Україною поправки до плану реформ, необхідного для отримання фінансової підтримки в рамках програми Ukraine Facility.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Олена Шуляк завила, що «єдиний індикатор Ukraine Facility на отримання близько 600 млн евро, який наша Верховна Рада України не виконала у першому кварталі — законопроект №13150».

Додамо, ВККС стала «заручником» плану Ukraine Facility, за який Україна отримує кошти від ЄС.

