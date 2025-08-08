Практика судів
Рада ЄС ухвалила надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility — Свириденко

18:11, 8 серпня 2025
Юлія Свириденко підкреслила, що це потужний сигнал довіри до курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи.
Фото: 24tv.ua
Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Вона підкреслила, що це потужний сигнал довіри до курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи.

«Вдячні данському головуванню за чітку підтримку. Кожне таке рішення наближає нас до сильної України в єдиній Європі», - додала очільниця уряду.

Нагадаємо, раніше Уряд затвердив зміни до розпорядження про схвалення Плану України для Ukraine Facility, більш відомого, як Reforms first – money later. 

Крім того, речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявляв, що Європейська комісія висловила готовність оцінити запропоновані Україною поправки до плану реформ, необхідного для отримання фінансової підтримки в рамках програми Ukraine Facility.   

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Олена Шуляк завила, що «єдиний індикатор Ukraine Facility на отримання близько 600 млн евро, який наша Верховна Рада України не виконала у першому кварталі — законопроект №13150».

Додамо, ВККС стала «заручником» плану Ukraine Facility, за який Україна отримує кошти від ЄС.

Юлія Свириденко

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Нардепи зареєстрували законопроект про відповідальність за безконтрольне використання БПЛА після завершення воєнного стану

Максим Павлюк, Мар’яна Безугла, Віталій Безгін та інші внесли законопроект про відповідальність за експлуатацію БПЛА без реєстрації в реєстрі – закон набуде сили вже після завершення воєнного стану.

Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

Велика Британія та Україна здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної.

Голову Державної судової адміністрації обиратимуть за допомогою міжнародних експертів

Конкурсний відбір голови ДСА заплановано на кінець 2025 року.

У правоохоронному комітеті обговорили зміни до КПК щодо захисту бізнесу і регулювання невідкладних обшуків

Дискусійним стало питання щодо строків повернення майна, вилученого під час невідкладного обшуку, якщо цей обшук не був легалізований судом.

Член Комітету ВР з нацбезпеки пояснив, як військові командири можуть убезпечити себе від питань антикорупційних органів щодо закупівель

«Командири можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо закупівля була обґрунтованою з точки зору воєнної необхідності – член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко радить убезпечити себе від ризиків.

