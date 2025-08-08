Совет ЕС одобрил предоставление Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility — Свириденко

Юлия Свириденко подчеркнула, что это мощный сигнал доверия к нашему курсу реформ и способности обеспечивать стабильность в самые тяжелые времена.

Совет Европейского Союза принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она подчеркнула, что это мощный сигнал доверия к нашему курсу реформ и способности обеспечивать стабильность в самые трудные времена.

«Благодарны датскому председательству за четкую поддержку. Каждое такое решение приближает нас к сильной Украине в единой Европе», — добавила глава правительства.

Ранее правительство утвердило изменения в распоряжение об одобрении Плана Украины для Ukraine Facility, более известного как «Reforms first – money later». Речь идет об изменениях в распоряжение Кабмина от 18 марта 2024 года №244-р.

Кроме того, представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявлял, что европейская комиссия выразила готовность оценить предложенные Украиной поправки в план реформ, необходимый для получения финансовой поддержки в рамках программы Ukraine Facility.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Елена Шуляк завила, что «единственный индикатор Ukraine Facility на получение около 600 млн евро, который наша Верховная Рада Украины не выполнила в первом квартале - законопроект №13150».

Добавим, ВККС стала «заложником» плана Ukraine Facility, за который Украина получает средства от ЕС.

