Кабмин внес изменения в План Ukraine Facility, который содержит требования к скорости отбора судей – но их содержание пока не раскрыл

План Ukraine Facility предусматривает требования относительно скорости отбора судей ВККС, но в Кабмине пока не раскрыли, какие именно изменения были предложены Еврокомиссии.

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Правительство утвердило изменения в распоряжение об одобрении Плана Украины для Ukraine Facility, более известного как «Reforms first – money later». Речь идет об изменениях в распоряжение Кабмина от 18 марта 2024 года №244-р. Никаких деталей относительно того, в какие именно требования будут внесены изменения, в Кабмине не сообщили. Соответствующий документ до сих пор не появился на сайте правительства.

Новый министр экономики Алексей Соболев также не объяснил, в чем заключаются существенные изменения, а лишь отметил, что спустя 2 года с момента начала работы над Планом «появилась потребность актуализировать обязательства по программе Ukraine Facility».

В Минэкономики указали, что возможность внесения изменений в План предусмотрена Регламентом ЕС о создании Ukraine Facility и «внесение таких коррективов является стандартной процедурой, заложенной самой архитектурой программы».

В дальнейшем Украина отправит новую версию на финальную оценку в Еврокомиссию. «Мы ожидаем, что Совет ЕС утвердит изменения до конца сентября, и это позволит нам отчитаться за третий квартал 2025 года уже по новому графику выполнения запланированных шагов. Национальному координатору удалось достичь консенсуса с Еврокомиссией по всем изменениям, и Правительство будет продолжать выполнять План Украины в соответствии с новыми условиями, согласованными с ЕК. Принятые изменения позволят Украине продолжать выполнять План в полном объеме и без нарушения сроков», – добавил Соболев.

И хотя Кабмин не спешит вдаваться в важные детали, содержание изменений в План в общих чертах уже раскрыл первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк.

В частности, по его словам, вместо создания Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда остается только вступление в силу закона об их создании (в срок 3-й квартал 2025 года).

Правительству не мешало бы уведомить ответственных исполнителей

Следует отметить, что Ukraine Facility – это очень четкий набор обязательств Украины, за выполнение которых Украина получает средства от ЕС. А за невыполнение – не получает.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ранее Еврокомиссия решила финансово «наказать» Украину за невыполнение некоторых структурных «маяков» Плана Ukraine Facility. Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье тогда указал, что Украина выполнила 13 из 16 реформ. Один из невыполненных «маяков» касался отбора судей в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

На это сообщение тогда отреагировал глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов. «ЕК якобы уменьшила выплату по Ukraine Facility, в т. ч. из-за не набранных судей ВАКС! Алло – 2-х набрали. В полном соответствии с рекомендациями всех ваших экспертов. И с когнитивными тестами, и с 75% проходного на уровне закона и т. д. А то, что только двух, так мы предупреждали об этом. Но ведь вы сами настаивали», – отметил Маслов.

Речь идет о таком структурном «маяке», который остался невыполненным с I квартала 2025 года, как увеличение кадрового состава ВАКС. Дело в том, что речь идет не просто о принятии закона, а о целой процедуре, где сначала должны появиться желающие занять должности в ВАКС опытные юристы, и потом они должны успешно пройти сложные процедуры отбора Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС).

До сих пор попытки быстро заполнить вакансии ВАКС не увенчались успехом. Верховной Раде даже пришлось упрощать соответствующие процедуры по просьбе ВККС. В частности, разрешить повторное участие в конкурсе тем кандидатам, которые провалили экзамен (законопроект 12331-2).

Наиболее проблемными для кандидатов стали тестирование на когнитивные способности и выполнение практического задания. Проходной балл за этап выполнения практического задания во время конкурса в первую инстанцию ВАКС смогли набрать лишь 7 претендентов на 15 должностей судей первой инстанции ВАКС из 25. При этом, набрать проходной балл за этап выполнения практического задания и преодолеть барьер в 75% от максимально возможного балла не смог ни один из 19 претендентов на должности судей АП ВАКС.

Следует также напомнить, что по этому плану III квартал 2025 года Украина должна «закрыть» выполнением задачи «заполнить не менее 20% вакансий судей».

О рисках этого требования ранее писала «Судебно-юридическая газета» в материале «Заполнить не менее 20% вакансий судей» до сентября 2025 года: ВККС стала «заложником» плана Ukraine Facility, за который Украина получает средства от ЕС».

Все это вызывает вопрос относительно того, кто инициировал вообще внесение такого «маяка» в перечень задач Украины в Ukraine Facility, за которые она может получить средства от ЕС, и взвешивал ли этот человек или группа лиц сложность поставленной задачи.

Внесло ли правительство предложения по отсрочке этого показателя для ВККС – пока неизвестно, поскольку в Кабмине не спешат публиковать соответствующий документ, ограничившись общими фразами.

Автор: Наталя Мамченко

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