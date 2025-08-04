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Анастасия Куприянова стала новой главой Института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора Бокариуса

18:49, 4 августа 2025
На общем собрании коллектива института представили новую исполняющую обязанности директора — кандидатку юридических наук Анастасию Куприянову.
Анастасия Куприянова стала новой главой Института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора Бокариуса
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Национальный научный центр «Институт судебных экспертиз имени Заслуженного профессора М. С. Бокариуса» возглавила Анастасия Куприянова.

Так, на общем собрании коллектива Национального научного центра «Институт судебных экспертиз имени Заслуженного профессора М. С. Бокариуса» Министерства юстиции Украины представили новую исполняющую обязанности директора — кандидата юридических наук Анастасию Куприянову.

Новую руководительницу учреждения представил заместитель Министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Кто такая Анастасия Куприянова

Новая руководительница имеет два высших образования по специальностям «Правоведение» (2011) и «Публичное управление и администрирование» (2019), а также научную степень. С 2015 года занимала руководящие должности в системе Минюста Украины, в частности, занимала должность заместителя директора — заведующей Киевским отделением ННЦ ИСЭ, возглавляла Днепропетровский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Минюста Украины.

Первые заявления и планы

Во время выступления Анастасия Куприянова поблагодарила руководство Минюста за доверие и подчеркнула, что её назначение является важным и ответственным шагом в профессиональной карьере.

Она выразила уверенность в плодотворном сотрудничестве с коллективом и обозначила основные направления развития учреждения:

  • сохранение и приумножение уже достигнутых результатов;
  • развитие инфраструктуры для улучшения экспертной деятельности;
  • создание условий для эффективной работы и сохранения кадрового потенциала.

Также Анастасия Куприянова подчеркнула важность соответствия института современным научным и профессиональным стандартам.

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минюст Министерство юстиции Украины

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