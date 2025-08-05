Как получить разрешение на сбор грибов и ягод в лесу и когда оно не нужно — ответ юристов

В каких случаях необходимо получить специальное разрешение – лесной билет.

Источник фото: itvmg.com

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В лесу можно собирать грибы, ягоды и другие дикорастущие растения — однако это должно происходить с соблюдением установленных правил. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи рассказали, в каких случаях это разрешено без специального разрешения, а когда необходимо оформлять лесной билет.

Когда разрешено собирать без специального разрешения

Собирать дикорастущие растения, цветы, ягоды, орехи, грибы и т.п. для личного потребления разрешено без каких-либо дополнительных документов.

Однако запрещено собирать любые растения или грибы, занесенные в Красную книгу Украины — это является нарушением законодательства.

Когда требуется специальное разрешение

Лесной билет обязателен, если заготовка или использование лесных ресурсов осуществляется в производственных или коммерческих целях, а именно:

для заготовки древесины, коры, пней, древесной зелени;

при выпасе скота, размещении пасек;

для сбора сена, дикорастущих плодов, грибов, ягод, орехов, лекарственных растений, камыша;

при использовании леса для рекреации, спорта, туризма, образования, охотничьих или научных целей.

Как получить лесной билет

Заполните заявку с указанием вида ресурса (например, грибы, ягоды) и объема заготовки. Подайте заявку в филиал ГП «Леса Украины» или в соответствующее лесничество. Ожидайте решения. В случае одобрения вам оформят лесной билет с указанием разрешенного вида ресурса, его объема, места заготовки и суммы рентной платы. Оплатите рентную плату — реквизиты предоставит лесничество. Получите лесной билет после подтверждения оплаты.

Лесной билет выдается ежегодно с учетом лимитов использования лесных ресурсов.

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