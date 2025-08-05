Как получить разрешение на сбор грибов и ягод в лесу и когда оно не нужно — ответ юристов

В лесу можно собирать грибы, ягоды и другие дикорастущие растения — однако это должно происходить с соблюдением установленных правил. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи рассказали, в каких случаях это разрешено без специального разрешения, а когда необходимо оформлять лесной билет.
Собирать дикорастущие растения, цветы, ягоды, орехи, грибы и т.п. для личного потребления разрешено без каких-либо дополнительных документов.
Однако запрещено собирать любые растения или грибы, занесенные в Красную книгу Украины — это является нарушением законодательства.
Лесной билет обязателен, если заготовка или использование лесных ресурсов осуществляется в производственных или коммерческих целях, а именно:
Лесной билет выдается ежегодно с учетом лимитов использования лесных ресурсов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.