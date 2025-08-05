Як отримати дозвіл на збирання грибів і ягід у лісі і коли він не потрібен – відповідь юристів

У лісі можна збирати гриби, ягоди та інші дикорослі рослини — однак це має відбуватись із дотриманням встановлених правил. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги розповіли, у яких випадках це дозволено без спеціального дозволу, а коли потрібно оформлювати лісовий квиток.
Збирати дикорослі рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо для власного споживання дозволено без жодних додаткових документів.
Однак заборонено збирати будь-які рослини чи гриби, які занесені до Червоної книги України — це є порушенням законодавства.
Лісовий квиток обов’язковий, якщо заготівля або використання лісових ресурсів здійснюється з метою виробництва чи комерційної діяльності, а саме:
Лісовий квиток видається щороку з урахуванням лімітів використання лісових ресурсів.
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