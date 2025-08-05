Як отримати дозвіл на збирання грибів і ягід у лісі і коли він не потрібен – відповідь юристів

В яких випадках необхідно отримати спеціальний дозвіл — лісовий квиток.

Джерело фото: itvmg.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У лісі можна збирати гриби, ягоди та інші дикорослі рослини — однак це має відбуватись із дотриманням встановлених правил. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги розповіли, у яких випадках це дозволено без спеціального дозволу, а коли потрібно оформлювати лісовий квиток.

Коли дозволено збирати без спеціального дозволу

Збирати дикорослі рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо для власного споживання дозволено без жодних додаткових документів.

Однак заборонено збирати будь-які рослини чи гриби, які занесені до Червоної книги України — це є порушенням законодавства.

Коли потрібен спеціальний дозвіл

Лісовий квиток обов’язковий, якщо заготівля або використання лісових ресурсів здійснюється з метою виробництва чи комерційної діяльності, а саме:

для заготівлі деревини, кори, пнів, деревної зелені;

при випасі худоби, розміщенні пасік;

для збирання сіна, дикорослих плодів, грибів, ягід, горіхів, лікарських рослин, очерету;

при використанні лісу для рекреації, спорту, туризму, освіти, мисливства або наукових досліджень.

Як отримати лісовий квиток

Заповніть заявку із зазначенням виду ресурсу (наприклад, гриби, ягоди) та обсягу заготівлі. Подайте заявку до філії ДП «Ліси України» або до відповідного лісництва. Очікуйте на рішення. У разі схвалення вам оформлять лісовий квиток із зазначенням дозволеного виду, обсягу, місця заготівлі та суми рентної плати. Сплатіть рентну плату — реквізити надасть лісництво. Отримайте лісовий квиток після підтвердження оплати.

Лісовий квиток видається щороку з урахуванням лімітів використання лісових ресурсів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.