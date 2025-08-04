Командир мовчав, поки інструктор бив курсанта на навчальному полігоні — судитимуть військових

На навчальному полігоні інструктор жорстоко побив курсанта прикладом автомата, а командир взводу не втрутився — обох військових судитимуть.

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Судитимуть інструктора та командира навчального взводу за побиття курсанта на навчальному полігоні у Кіровоградській області. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Так, у вересні 2024 року під час занять з вогневої підготовки між інструктором та одним з новобранців виник конфлікт, у ході якого військовослужбовець побив курсанта прикладом автомата. З тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано до лікарні.

Командир навчального взводу, який був на місці події, не вжив жодних заходів для припинення побиття.

Нараз інструктор навчального взводу перебуває під вартою та обвинувачується у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Командир навчального взводу відсторонений від посади та обвинувачується в умисному неприпиненні кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим (ч. 4 ст. 426 КК України).

Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

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