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Смерть чоловіка на території монастиря в Старокостянтинові — намісника монастиря відсторонили

18:13, 4 серпня 2025
Після виявлення тіла 51-річного чоловіка на території монастиря у Старокостянтинові настоятеля тимчасово відсторонили.
Смерть чоловіка на території монастиря в Старокостянтинові — намісника монастиря відсторонили
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На Хмельниччині у Старокостянтинові на території монастиря знайшли тіло 51-річного чоловіка. Намісника монастиря відсторонили від виконання обов'язків.

Раніше у соціальних мережах йшлося про вбивство військовослужбовця, проте, за даними поліції, інформація не відповідає дійсності.

У Хмельницькій єпархії УПЦ повідомили, що архімандрита Іоасафа (Горкавчука) відсторонили від виконання обов’язків намісника Хрестовоздвиженського чоловічого монастиря міста Старокостянтинова.

«У зв’язку із сумнозвісним інцидентом, який стався 3 серпня 2025 року на території Хрестовоздвиженського чоловічого монастиря міста Старокостянтинова та спричинив смерть військовослужбовця ЗСУ, на період проведення слідчих дій правоохоронними органами архімандрит Іоасаф (Горкавчук) відсторонюється від виконання обов’язків намісника Хрестовоздвиженського чоловічого монастиря міста Старокостянтинова до повного з’ясування обставин», — йдеться у повідомленні.

За даними Хмельницької єпархії УПЦ, на період проведення слідчих дій та зʼясування всіх обставин керівництво монастирем залишається безпосередньо за керуючим Хмельницькою єпархією УПЦ.

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Хмельницький

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