У Києві встановили майже 4 тисячі контейнерів для роздільного збору сміття: як працює система

У столиці активно впроваджується система роздільного збору побутових відходів. Станом на зараз у Києві функціонує 3900 спеціалізованих контейнерів.
43% контейнерних майданчиків дають можливість сортувати кілька типів відходів.
15% майданчиків призначені для окремого компоненту – наприклад, скла або пластику.
У зоні обслуговування підприємства Київкомунсервіс наразі працюють:
Роздільний збір сміття дозволяє:
Для зручності мешканців створено інтерактивну мапу контейнерів: тут
Вона показує:
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