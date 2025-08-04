У Києві встановили майже 4 тисячі контейнерів для роздільного збору сміття: як працює система

У місті встановлено 3900 контейнерів для роздільного збору сміття.

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У столиці активно впроваджується система роздільного збору побутових відходів. Станом на зараз у Києві функціонує 3900 спеціалізованих контейнерів.

Які контейнери встановлено?

43% контейнерних майданчиків дають можливість сортувати кілька типів відходів.

15% майданчиків призначені для окремого компоненту – наприклад, скла або пластику.

У зоні обслуговування підприємства Київкомунсервіс наразі працюють:

564 контейнери типу «дзвіночок» для полімерів;

581 контейнер для скла;

310 контейнерів-сіток для пластику;

2256 контейнерів для сухої фракції;

192 контейнери для небезпечних відходів.

Навіщо це потрібно?

Роздільний збір сміття дозволяє:

зменшити навантаження на сміттєзвалища;

підвищити рівень переробки вторинної сировини;

підтримувати екологічну рівновагу у місті.

Де знайти контейнер?

Для зручності мешканців створено інтерактивну мапу контейнерів: тут

Вона показує:

розташування найближчих майданчиків,

графік вивезення сміття,

кількість будинків, прив’язаних до кожного контейнера.

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