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У Києві встановили майже 4 тисячі контейнерів для роздільного збору сміття: як працює система

23:59, 4 серпня 2025
У місті встановлено 3900 контейнерів для роздільного збору сміття.
У Києві встановили майже 4 тисячі контейнерів для роздільного збору сміття: як працює система
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У столиці активно впроваджується система роздільного збору побутових відходів. Станом на зараз у Києві функціонує 3900 спеціалізованих контейнерів.

Які контейнери встановлено?

43% контейнерних майданчиків дають можливість сортувати кілька типів відходів.

15% майданчиків призначені для окремого компоненту – наприклад, скла або пластику.

У зоні обслуговування підприємства Київкомунсервіс наразі працюють:

  • 564 контейнери типу «дзвіночок» для полімерів;
  • 581 контейнер для скла;
  • 310 контейнерів-сіток для пластику;
  • 2256 контейнерів для сухої фракції;
  • 192 контейнери для небезпечних відходів.

Навіщо це потрібно?

Роздільний збір сміття дозволяє:

  • зменшити навантаження на сміттєзвалища;
  • підвищити рівень переробки вторинної сировини;
  • підтримувати екологічну рівновагу у місті.

Де знайти контейнер?

Для зручності мешканців створено інтерактивну мапу контейнерів: тут

Вона показує:

  • розташування найближчих майданчиків,
  • графік вивезення сміття,
  • кількість будинків, прив’язаних до кожного контейнера.

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Київ

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