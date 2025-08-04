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У липні українці обирали виключно кросовери: лідером став Renault Duster

23:40, 4 серпня 2025
Сукупно десять моделей сформували 36% липневого ринку нових легковиків в Україні.
У липні українці обирали виключно кросовери: лідером став Renault Duster
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На українському ринку нових легкових авто минулого місяця беззаперечно домінували кросовери. За даними асоціації «Укравтопром», усі моделі, що увійшли до десятки найпопулярніших у липні, належать саме до цього класу.

Топ-10 нових авто: Duster попереду

Найбільш популярним серед нових авто став Renault Duster – українці придбали 491 такий автомобіль. На другому місці опинився електричний BYD Song Plus (391 од.), а замикає трійку Toyota RAV-4 (245 од.).

Ось як виглядає повний рейтинг:

  1. Renault Duster – 491 од.
  2. BYD Song Plus – 391 од.
  3. Toyota RAV-4 – 245 од.
  4. Hyundai Tucson – 208 од.
  5. Honda eNS1 – 206 од.
  6. Volkswagen Touareg – 165 од.
  7. Skoda Kodiaq – 164 од.
  8. Kia Sportage – 162 од.
  9. Toyota Prado – 155 од.
  10. Volkswagen ID.UNYX – 131 од.

Частка лідерів

Сукупно ці десять моделей сформували 36% липневого ринку нових легковиків в Україні.

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Україна автомобіль ринок

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