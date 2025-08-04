У липні українці обирали виключно кросовери: лідером став Renault Duster

На українському ринку нових легкових авто минулого місяця беззаперечно домінували кросовери. За даними асоціації «Укравтопром», усі моделі, що увійшли до десятки найпопулярніших у липні, належать саме до цього класу.
Найбільш популярним серед нових авто став Renault Duster – українці придбали 491 такий автомобіль. На другому місці опинився електричний BYD Song Plus (391 од.), а замикає трійку Toyota RAV-4 (245 од.).
Ось як виглядає повний рейтинг:
Частка лідерів
Сукупно ці десять моделей сформували 36% липневого ринку нових легковиків в Україні.
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