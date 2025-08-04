У липні українці обирали виключно кросовери: лідером став Renault Duster

Сукупно десять моделей сформували 36% липневого ринку нових легковиків в Україні.

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На українському ринку нових легкових авто минулого місяця беззаперечно домінували кросовери. За даними асоціації «Укравтопром», усі моделі, що увійшли до десятки найпопулярніших у липні, належать саме до цього класу.

Топ-10 нових авто: Duster попереду

Найбільш популярним серед нових авто став Renault Duster – українці придбали 491 такий автомобіль. На другому місці опинився електричний BYD Song Plus (391 од.), а замикає трійку Toyota RAV-4 (245 од.).

Ось як виглядає повний рейтинг:

Renault Duster – 491 од. BYD Song Plus – 391 од. Toyota RAV-4 – 245 од. Hyundai Tucson – 208 од. Honda eNS1 – 206 од. Volkswagen Touareg – 165 од. Skoda Kodiaq – 164 од. Kia Sportage – 162 од. Toyota Prado – 155 од. Volkswagen ID.UNYX – 131 од.

Частка лідерів

Сукупно ці десять моделей сформували 36% липневого ринку нових легковиків в Україні.

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